Tuyển Việt Nam đón tin vui lớn từ FIFA sau 2 chiến thắng, Indonesia chịu cảnh trái ngược

Theo số liệu mới được cập nhật từ Football Ranking, chiến thắng trận lượt về trước Nepal giúp tuyển Việt Nam được cộng thêm 6,72 điểm trên BXH FIFA. Tính sau cả 2 lượt trận, toàn đội được cộng 13,70 điểm, tăng 3 bậc trên BXH FIFA, từ 114 lên 111 thế giới.

Bên cạnh tuyển Việt Nam, một số đội tuyển khác ở Đông Nam Á cũng thăng hạng mạnh mẽ. Điển hình là Malaysia với việc được cộng thêm 13,30 điểm nhưng tăng tới 5 bậc, leo lên đứng hạng 118 thế giới.

Tuyển Việt Nam tăng 3 bậc sau dịp FIFA Days tháng 10.

Tuyển Thái Lan cũng được cộng 13,17 điểm, tăng mạnh 5 bậc, leo lên hạng 96 thế giới. Hiện Thái Lan vẫn là đội đứng đầu tính ở khu vực Đông Nam Á.

Philippines cũng là đội thăng hạng sau 2 lượt trận FIFA Days tháng 10. Họ tăng 2 bậc, đứng hạng 141 thế giới.

Ngược lại, tuyển Indonesia lại chịu tin dữ. Đội tuyển xứ Vạn đảo tiếp tục lún sâu trên BXH FIFA sau 2 trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại 4 World Cup 2026, tụt 13,21 điểm, giảm 4 bậc xuống hạng 122 thế giới.

Trở lại với tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik dù giành chiến thắng và thăng hạng, song vẫn đang gặp khó khi cạnh tranh với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Toàn đội chỉ còn 2 lượt trận nữa gặp Lào vào tháng 11 tới và Malaysia (tháng 3/2026).