Tiếc vì bị loại, HLV Nepal vẫn nói: “Tuyển Việt Nam xứng đáng giành vé hơn Malaysia”

Tuyển Nepal đã chơi kiên cường trước tuyển Việt Nam ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Dù thua chung cuộc 0-1 và đã chính thức bị loại nhưng tuyển Nepal vẫn “ghi điểm” nhờ tinh thần thi đấu.

Sau trận, trợ lý HLV Salyan Khadgi bên phía Nepal đã đưa ra đánh giá về màn trình diễn của các học trò: "Trận đấu hôm nay chúng tôi đã chiến đấu kiên cường trước đội tuyển Việt Nam. Thật không may khi chúng tôi thủng lưới từ bàn phản lưới nhà, nhưng tuyển Nepal vẫn thi đấu rất tốt trong hiệp 2".

Trợ lý HLV Salyan Khadgi cũng đề cập tới việc ông được giao nhiệm vụ cầm quân thay HLV trưởng Matt Ross: "Hôm nay, tôi thay thế HLV trưởng cho trận đấu này. Toàn đội đã chơi tốt và tuân thủ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng tuyển Nepal cũng đã thi đấu rất kiên cường trong hiệp 2. Điều tôi hài lòng là toàn đội đã chơi với tinh thần quả cảm”.

Trợ lý HLV Nepal tiếc khi không thể có điểm trước tuyển Việt Nam.

Vị trợ lý bên phía Nepal cũng giải thích về chiến thuật mà ông áp dụng cho các học trò:

“Chúng tôi có chiến thuật rõ ràng cho trận đấu này, đó là phải phòng ngự phải chắc chắn.

Trong hiệp 2, đội tuyển Nepal tạo ra nhiều pha tấn công rõ nét và sắc sảo hơn. Nếu được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu này, mục tiêu của chúng tôi là phải tấn công chứ không chỉ phòng ngự”.

Đặc biệt, khi nhận định về cuộc đua ở bảng F, trợ lý Salyan Khadgi đưa ra quan điểm rằng không phải đội đầu bảng Malaysia mà tuyển Việt Nam mới là đội xứng đáng nhất giành vé dự VCK.

“Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Ý tôi muốn nói đến sự việc gần đây liên quan tới FIFA. Nếu luật FIFA được áp dụng, kết quả bảng đấu sẽ thay đổi".

Hiện ở bảng F, hai đội Nepal (0 điểm) và Lào (3 điểm) đã chính thức bị loại. Trong khi đó, Malaysia vẫn đầu với 12 điểm, hiệu số bàn thắng bại +13, còn tuyển Việt Nam đứng nhì bảng với 6 điểm, hiệu số +4.

Ở chặng đường còn lại thuộc vòng loại, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ còn 2 lượt trận nữa gặp Lào vào tháng 11 tới và Malaysia (tháng 3/2026).