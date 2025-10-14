HLV Kim Sang-sik “xoay bài”, tuyển Việt Nam vẫn dễ “lâm nguy” sau chiến thắng nhạt nhoà

Vài ngày trước, HLV Kim Sang-sik thừa nhận rằng tuyển Việt Nam không đạt hiệu suất tốt ở khả năng tấn công khi chỉ có 3 bàn sau 24 pha dứt điểm, trong bối cảnh Nepal dính thẻ đỏ từ rất sớm.

Tái ngộ Nepal ở trận lượt về trên “sân khách” Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik thực hiện khá nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Thủ môn 22 tuổi Trần Trung Kiên và trung vệ 21 tuổi Nguyễn Hiểu Minh lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Nguyễn Thanh Nhàn cũng lần đầu được xếp đá chính.

Cơn mưa trên sân Thống Nhất ngay trước trận đã phần nào gây ảnh hưởng tới chất lượng trong các pha tấn công của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, giống như trận lượt đi, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Trong suốt hiệp 1, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 66%, thực hiện tới 11 cú dứt điểm, trong đó có 5 trúng đích, trong khi đó, “chủ nhà” Nepal không thực hiện được bất kỳ một pha dứt điểm nào về phía cầu môn của Trung Kiên.

Tuyển Việt Nam cụ thể hoá ưu thế từ cực sớm với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 của trận đấu. Từ một pha phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm, Hiểu Minh đánh đầu khá hiểm khiến hậu vệ Suman bên phía Nepal lúng túng đưa bóng phản lưới nhà.

Sau bàn thắng sớm, tuyển Việt Nam áp đảo về mặt thế trận. Thế nhưng, khá giống với trận lượt đi thì tuyển Việt Nam vẫn gặp khó ở khả năng dứt điểm. Hết Tiến Linh, Văn Vĩ, Thanh Nhàn đều cơ cơ hội tốt để ghi bàn nhưng các chân sút này lại liên tục sút hỏng, đánh mất thời cơ để nới rộng cách biệt. Đáng tiếc nhất phải kể tới cú sút đưa bóng dội cột xà ngang của Tiến Linh hay cú dứt điểm trúng cột dọc của Thanh Nhàn ở giữa hiệp 1.

Với ý đồ tìm kiếm thêm bàn thắng, HLV Kim Sang-sik thực hiện một số phương án thay đổi nhân sự trên hàng công. Văn Vĩ, Thanh Nhàn rời sân nhường chỗ cho Đình Bắc, Hai Long. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức cũng rời sân để nhường chỗ cho Đức Chiến.

Thay một loạt cầu thủ nhưng chất lượng trong các pha tấn công của tuyển Việt Nam không nhờ thế mà được cải thiện. Thậm chí, đội bóng áo trắng còn tỏ ra rất bế tắc trước cầu môn đối phương. Sự thiếu chuẩn xác trong các pha phối hợp và xử lý cuối cùng, khiến tuyển Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng.

Những pha chuyền hỏng, xử lý bước một bị lỗi, hay những tình huống mất bóng có phần vô duyên, vẫn còn xuất hiện khá thường xuyên với tuyển Việt Nam.

Thời điểm cuối trận, tuyển Việt Nam còn có thêm một tình huống bị thần may mắn quay lưng, khi bóng một lần nữa lại dột cột dọc khung thành Nepal bật ra. Những cầu thủ như Gia Hưng, Đức Chiến đều có cơ hội ngon ăn nhưng tất cả đều quá vô duyên.

Giành 3 điểm nhưng tuyển Việt Nam đã để lại màn trình diễn thiếu ấn tượng.

Dứt điểm nhiều mà không ghi thêm bàn, tuyển Việt Nam còn suýt phải trả giá khi Nepal tổ chức được một pha phản công rất lợi hại ở thời điểm phút 85. May mắn là cú sút ở cự ly gần của tiền đạo Nepal lại đưa bóng vọt xà. Bên ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik lộ rõ vẻ mặt sốt ruột. Ông đứng ngồi không yên.

Với việc không thể ghi thêm bàn thắng, tuyển Việt Nam chỉ có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Rõ ràng, việc tung ra tổng cộng 19 pha dứt điểm trong suốt trận đấu, nhưng chúng ta chỉ có nổi 1 bàn duy nhất nhờ đối thủ phản lưới nhà, đã phản ánh vấn đề “đáng báo động” về khả năng dứt điểm của tuyển Việt Nam.

Nếu không cải thiện được hiệu suất ghi bàn, tuyển Việt Nam có thể “lâm nguy” trên chặng đường còn lại để cạnh tranh tấm vé dự VCK Asian Cup 2027 với đại kình địch Malaysia.

Tỷ số chung cuộc: Nepal 0-1 Việt Nam

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam:

Trung Kiên - Hiểu Minh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh - Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Quang Vinh - Thanh Nhàn, Tiến Linh, Văn Vĩ.