Supachok chói sáng, tuyển Thái Lan “đè bẹp” đối thủ để leo lên đầu BXH

Dù phải chơi trên sân của Đài Bắc Trung Hoa nhưng tuyển Thái Lan đã áp đảo toàn diện.

Thống kê cho thấy, Thái Lan kiểm soát bóng áp đảo, tới 61% trong hiệp 1 và 66% trong hiệp hai, tung ra tổng cộng 15 pha dứt điểm, 9 trong số đó trúng đích, so với lần lượt 6 và 2 pha dứt điểm bên phía chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa.

Supachok là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Một mình tiền vệ này đã trực tiếp tạo ra 4 bàn thắng cho Thái Lan. Chính anh là người kiến tạo để Teerasak Poeiphimai mở tỷ số ngay phút thứ 3 và sau đó kiến tạo để Seksan Ratree nâng tỷ số lên 2-0.

Cuối hiệp 1, đến lượt thủ quân Chanathip sắm vai “chân chuyền”, và Supachok đã trực tiếp ghi bàn, giúp Thái Lan dẫn 3-0 đầy chóng vánh ngay trong hiệp 1.

Tuyển Thái Lan có trận đấu thăng hoa, đặc biệt là Supachok.

Với cách biệt quá an toàn, HLV Isshi thực hiện một số thay đổi trong hiệp hai, nhưng Thái Lan vẫn thi đấu hoàn toàn áp đảo. Tuyến giữa cơ động với các cầu thủ đậm chất kỹ thuật đã gây ra quá nhiều khó khăn cho Đài Bắc Trung Hoa.

Hệ quả là sau rất nhiều pha phối hợp và dứt điểm bài bản, Thái Lan đã ghi thêm 3 bàn nữa, trong đó Supachok tiếp tục có thêm một kiến tạo. Trong khi đó, tất cả những gì Đài Bắc Trung Hoa có thể làm được chỉ là 1 bàn gỡ duy nhất.

Kết thúc trận đấu, Thái Lan thắng đậm 6-1. Kết quả này giúp “Voi chiến” tạm leo lên đứng đầu bảng D với 9 điểm, hiệu số +6 sau 4 lượt trận, tạm xếp trên Sri Lanka và Turkmenistan (đều đang có 6 điểm sau 2 lượt trận).

Thái Lan có chiến thắng rất thuyết phục.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như 2 trận gần nhất, tuyển Thái Lan sẽ thênh thang cơ hội đứng đầu bảng để qua đó giành tấm vé dự VCK Asian Cup 2027.

Tỷ số chung cuộc: Đài Bắc Trung Hoa 1-6 Thái Lan

Đội hình xuất phát:



