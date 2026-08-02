Tuyển Việt Nam đối mặt "lời nguyền" lạ, HLV Kim Sang-sik có thể thay đổi lịch sử?

Tuyển Việt Nam đang có chuỗi trận kỳ lạ tại AFF Cup.

Kể từ năm 2018, AFF Cup bắt đầu áp dụng thể thức sân nhà-sân khách cho các trận đấu vòng bảng. Cũng từ thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam đối mặt với "lời nguyền" ở những trận đấu thứ ba vòng bảng. Cho dù gặp đối thủ nào, thi đấu áp đảo ra sao, đoàn quân áo đỏ đều phải rời sân với tỉ số hòa.

Tại AFF Cup 2018, Việt Nam hòa 0-0 với Myanmar. Tới năm 2021, đoàn quân áo đỏ hòa 0-0 với Indonesia. Ở giải đấu năm 2022, tỉ số 0-0 lại xuất hiện khi Việt Nam gặp Singapore. 2 năm trước tại AFF Cup 2024, Việt Nam hòa 1-1 trên sân của Philippines.

Đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo từng có 3 trận hòa 0-0 ở lượt trận thứ ba vòng bảng AFF Cup

4 giải đấu, tổng cộng 16 trận đấu vòng bảng, đội tuyển Việt Nam thắng 12 và hòa 4 trận. Và cả 4 trận hòa này đều nằm ở lượt trận thứ ba vòng bảng.

Giới chuyên môn có một sự lý giải cho những kết quả này. Theo sắp xếp lịch thi đấu của ban tổ chức, tuyển Việt Nam thường sẽ đón tiếp đối thủ mạnh trên sân nhà ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Sau đó chỉ 3 ngày, "Những chiến binh Sao Vàng" phải làm khách trên sân của một đối thủ mạnh khác. Đó là một phần nguyên nhân khiến những trận đấu ở lượt thứ ba luôn đầy trắc trở.

Nhưng tại AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam cần nhiều hơn 1 điểm. Nếu hòa Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đánh mất quyền tự quyết và đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện trước Indonesia?

Trong buổi họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trên sân khách: "Ngày mai là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trong trận sân khách cực kỳ khó khăn này. Tuy nhiên, chúng tôi có động lực rất lớn để có thể giành trọn 3 điểm".

Hi vọng rằng, quyết tâm mạnh mẽ cùng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp đội tuyển Việt Nam phá được "lời nguyền" và giành trọn 3 điểm trước Indonesia. Trận đấu Indonesia vs Việt Nam thuộc khuôn khổ bảng A AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên SVĐ Pakansari (Indonesia).