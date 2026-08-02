Siêu máy tính dự đoán Indonesia vs Việt Nam: HLV Kim Sang-sik nối dài kỷ lục, nhưng ĐTVN lại gặp khó

Nhận định Indonesia vs Việt Nam, vòng bảng AFF Cup 2026.

Nhận định Indonesia vs Việt Nam, vòng bảng AFF Cup 2026

Trận đấu Indonesia vs Việt Nam thuộc khuôn khổ bảng A AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên SVĐ Pakansari (Indonesia).

Nhận định chung

Đội tuyển Indonesia đã thể hiện sức mạnh với 2 trận toàn thắng và 8 bàn thắng. HLV John Herdman đang xây dựng được lối chơi pressing tầm cao đầy lợi hại cho đội bóng xứ Vạn đảo. Với những cầu thủ nhập tịch trong đội hình, áp lưc mà tuyển Indonesia tạo ra khi đẩy cao cường độ pressing có thể khiến những hàng thủ khu vực Đông Nam Á không thể đứng vững.

Vấn đề thiếu một tiền đạo cắm từng tồn tại ở giai đoạn vòng loại World Cup 2026 cũng dần được giải quyết với sự xuất hiện của Mitchell Baker. Tiền đạo cao 1m96 đang dẫn đầu danh sách ghi bàn AFF Cup 2026 với 4 bàn thắng chỉ sau 2 lượt trận.

Đội tuyển Indonesia sở hữu hàng công cực mạnh

Tuy nhiên, HLV John Herdman vẫn phải đối mặt với bài toán về sự chênh lệnh chất lượng giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Các cầu thủ nội địa Indonesia vẫn chưa theo kịp được nhịp độ lối chơi mà nhà cầm quân người Anh mong đợi. Khi HLV John Herdman rút khoảng 2-3 vị trí nhập tịch khỏi sân, đội tuyển Indonesia lập tức xuất hiện những sự lạc nhịp và để cho đối phương khai thác.

Với đội tuyển Việt Nam, hàng công đang là một dấu hỏi lớn dành cho HLV Kim Sang-sik. Các chân sút tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn ở 2 trận đấu gặp Timor Leste và Singapore. Đoàn quân áo đỏ vẫn thắng nhờ vượt trội Timor Leste nhưng đã phải trả giá khi chỉ có 1 điểm trước Singapore.

Bên cạnh đó, sắp xếp hàng tiền vệ ra sao cũng là vấn đề lớn. Cặp đôi Quang Hải – Hoàng Đức nổi bật với khả năng hỗ trợ tấn công nhưng lại chưa thể mang tới sự cân bằng cho đội hình.

HLV Kim Sang-sik có nhiều vấn đề cần xử lý trước trận đấu với Indonesia

Trước Timor Leste và Singapore, đội tuyển Việt Nam có những thời điểm rơi vào thế bị động và đánh mất khu vực giữa sân. Khi khả năng đánh chặn từ xa không thực sự tốt, hàng thủ cũng đứng trước nguy cơ bị đối phương tấn công một cách trực diện hơn.

Giới chuyên môn chờ đợi những sự điều chỉnh từ HLV Kim Sang-sik để đội tuyển Việt Nam có một tuyến giữa chắc chắn hơn khi đối đầu Indonesia. Đặc biệt, việc phong tỏa chân chuyền Thom Haye được coi như một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Dự đoán Indonesia vs Việt Nam

AI của trang Scores24 nhận định trận đấu Indonesia vs Việt Nam: Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chủ động và giành điểm. Nhưng một kết quả hòa dễ xảy ra giữa 2 đội bóng có thành tích đối đầu tương đối cân bằng. Trận đấu cũng sẽ không có quá nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Indonesia 1-1 Việt Nam

Nếu hòa Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ nối dài mạch trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik lên thành 20 trận. Tuy nhiên, tỉ số hòa cũng sẽ khiến đoàn quân áo đỏ đánh mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng khi phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Indonesia và Singapore.

Thông tin trước trận đấu Indonesia vs Việt Nam

BXH Bảng A AFF Cup 2026

Phong độ 5 trận gần nhất

Indonesia

Việt Nam

Chân sút hàng đầu tại AFF Cup 2026

Indonesia: Mitchell Baker - 4 bàn

Việt Nam: Đình Bắc - 3 bàn, Đỗ Hoàng Hên - 2 bàn

Thành tích đối đầu