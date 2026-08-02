Cầu thủ Việt kiều đang duy trì phong độ ổn định tại AFF Cup 2026.

Trận hòa 0-0 với Singapore mang tới nỗi thất vọng không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng trong 90 phút mà các chân sút không hoàn thành nhiệm vụ, HLV Kim Sang-sik vẫn có thể hài lòng với màn trình diễn đến từ của vị trí thủ môn Patrik Lê Giang. Trải qua 3 trận đấu liên tiếp trong màu áo tuyển Việt Nam, thủ thành Việt kiều vẫn đang duy trì tỉ lệ giữ sạch lưới 100%.

Patrik Lê Giang vẫn chưa phải nhận bàn thua nào trong màu áo ĐTQG Việt Nam

So với Myanmar hay Timor Leste, Singapore mang tới nhiều thách thức hơn cho Patrik Lê Giang. Với 2 tình huống cản phá xuất sắc, “người gác đền” 33 tuổi giúp tuyển Việt Nam không phải nhận bàn thua. Trang SofaScore dành điểm số 7,9 điểm cho Patrik Lê Giang. Đây là điểm số cao nhất bên phía tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp Singapore.

Bên cạnh các pha cứu thua, Patrik Lê Giang còn cho thấy sự chủ động trong những tình huống ra vào. Tiêu biểu là pha bóng ở phút 90+4. Khi hàng thủ Việt Nam phần nào bị động trước quả tạt bóng của tiền vệ Singapore, Patrik Lê Giang đã băng ra đấm bóng để giải nguy kịp thời.

Ngoài ra, Patrik Lê Giang còn sở hữu thông số ấn tượng với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 96%. Trong 90 phút trước Singapore, anh thực hiện thành công 22/23 đường chuyền. Tỉ lệ chuyền dài chính xác của thủ thành 33 tuổi cũng đạt tới 83%.

Patrik Lê Giang được chấm điểm 7,9 trong trận đấu với Singapore

Sự xuất sắc của Patrik Lê Giang giúp HLV Kim Sang-sik thêm vững tin trước thềm cuộc đọ sức với Indonesia. Ai cũng biết, đội bóng xứ Vạn đảo đang có trong tay tiền đạo cao 1m96 Mitchell Baker cực kỳ lợi hại ở những tình huống bóng bổng.

Việc theo kèm Mitchell Baker sẽ rất vất vả với hàng hậu vệ tuyển Việt Nam. Và trong những tình huống không chiến, các hậu vệ cần thêm sự hỗ trợ đến từ Patrik Lê Giang. Nhờ chiều cao 1m88 cùng lợi thế đôi tay, Patrik Lê Giang có thể giảm thiểu sự nguy hiểm từ các pha bóng bổng của Indonesia.

Tiền đạo cao 1m96 Mitchell Baker của đội tuyển Indonesia đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026 với 4 pha lập công chỉ sau 2 trận đấu

Ngoài ra, khả năng xử lý bóng bằng chân tự tin và chính xác của thủ thành 33 tuổi cũng rất quan trọng. Indonesia thường có những thời điểm bất ngờ tăng cường độ pressing và tạo ra sức ép dồn dập khiến hàng thủ đối phương mắc sai lầm. Họ đã nhiều lần thành công với cách chơi này kể từ khi được bổ sung dàn cầu thủ nhập tịch. Patrik Lê Giang có thể tham gia một cách tích cực trong những tình huống triển khai bóng, giúp tuyển Việt Nam thoát pressing hiệu quả hơn.

Trận đấu với Indonesia trên SVĐ Pakansari được dự báo là thử thách lớn nhất đối với Patrik Lê Giang kể từ khi ra mắt đội tuyển Việt Nam. Sẽ là rất tuyệt vời nếu như thủ thành 33 tuổi tiếp tục duy trì được chuỗi trận 100% sạch lưới. Hãy cùng đặt niềm tin vào Patrik Lê Giang!