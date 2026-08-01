Thi đấu đầy quả cảm, tuyển Việt Nam gây sốc trước đội bóng top 7 thế giới

Tuyển Việt Nam đã có trận ra quân đầy ấn tượng tại giải quốc tế.

Ngay trong trận ra quân giải Futsal quốc tế 2026, đội tuyển futsal Việt Nam đã phải chạm trán với tuyển Nga. Trên BXH FIFA, Nga hiện xếp thứ 7 thế giới trong khi Việt Nam đứng thứ 22.

Trước đối thủ cực mạnh, HLV Giustozzi tung vào sân đội hình giàu kinh nghiệm với thủ môn Hồ Văn Ý trong khung thành và những cái tên quen thuộc như Châu Đoàn Phát, Thái Huy, Thịnh Phát và Nhan Gia Hưng.

Với đẳng cấp của mình, tuyển Nga tạo sức ép dồn dập về phía khung thành Việt Nam. Nhưng thủ môn Hồ Văn Ý đã có nhiều tình huống cản phá tốt để từ chối cơ hội của Antoshkin. Tuyển Việt Nam cũng tạo được một số pha phản công sắc bén gây sóng gió cho khung thành đội bạn.

Nhưng đúng vào lúc đang có thế trận tương đối khả quan, tuyển Việt Nam lại phải nhận bàn thua. Phút thứ 10, Andrey Pavlov chạm bóng đầy nhạy cảm trong vòng cấm địa khiến thủ môn Hồ Văn Ý không kịp phản xạ, mở tỉ số cho Nga.

Đội tuyển Nga (áo đỏ) chơi tấn công đầy biến hóa

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình chơi tấn công. Các học trò của HLV Giustozzi nỗ lực dứt điểm song không thắng được thủ môn đối phương.

Tới phút 19, tuyển Việt Nam thiệt quân sau tấm thẻ đỏ của Văn Hoài. Cầu thủ đang khoác áo Thái Sơn Nam bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội ăn bàn rõ rệt của đội bạn.

Trong những giây cuối hiệp một, tuyển Việt Nam thi đấu kiên cường trong thế thiếu người và không phải nhận thêm bàn thua nào. Hiệp một khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Nga.

Đầu hiệp hai, tuyển Nga có những phút gây sức ép mạnh mẽ. Nhưng tuyển Việt Nam lại bất ngờ có được bàn thắng. Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Gia Hưng chuyền bóng thuận lợi để Thịnh Phát dứt điểm đẹp mắt, gỡ hòa 1-1.

Thịnh Phát tỏa sáng với bàn thắng vào lưới tuyển Nga

Chỉ ít phút sau, tuyển Việt Nam nâng tỉ số lên 2-1. Nhan Gia Hưng cướp bóng ở giữa sân rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Thái Huy bên cánh phải. Thái Huy thực hiện cú cứa lòng chân trái khéo léo đưa bóng vào góc hiểm, đánh bại thủ môn Nga.

Tuy nhiên, tuyển Nga cũng rất nhanh chóng san bằng cách biệt. Phút 27, thủ môn Zurab của Nga dâng cao và tung ra cú sút tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Việt Nam. Ponkratov tận dụng cơ hội nhả bóng cho Pigorov dứt điểm tung lưới tuyển Việt Nam, gỡ hòa 2-2.

Khoảng thời gian cuối trận, tuyển Nga dốc toàn lực tấn công. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của tuyển Việt Nam. Thủ môn Hồ Văn Ý tiếp tục tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục.

Để lấy lại sự chủ động, HLV Giustozzi cho các học trò thi đấu theo chiến thuật tổng lực power-play. Sự thay đổi này suýt nữa mang tới bàn thắng khi cơ hội đến với Thịnh Phát. Rất tiếc, ở pha bóng đối mặt thủ môn đội bạn, Thịnh Phát lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trận đấu khép lại với tỉ số chung cuộc 2-2. Một kết quả rất đáng khen ngợi dành cho đội tuyển futsal Việt Nam khi chạm trán đối thủ ở đẳng cấp thế giới. Lượt đấu tiếp theo vào 18h00 ngày 2/8, tuyển Việt Nam sẽ gặp New Zealand.

Kết quả: Việt Nam 2-2 Nga

Việt Nam: Thịnh Phát 24’, Thái Huy 25’

Nga: Andrey Pavlov 10’, Pigorov 27’