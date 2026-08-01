Đội bóng Việt Nam chính thức công bố hợp đồng với Việt kiều từng khoác áo U19 Bỉ

Thêm một cầu thủ Việt kiều trở về Việt Nam thi đấu.

CLB CA TP.HCM đã chính thức công bố hợp đồng với cầu thủ Việt kiều Lenn Minh Tran. Thông báo của nhà ĐKVĐ Cúp Quốc gia ghi rõ: "Chào mừng Lenn Minh Tran gia nhập CLB CA TP.HCM. Lenn-Minh Tran có cha là người Việt, mẹ người Bỉ và trưởng thành từ lò đạo tạo Genk (Bỉ).

Chơi được cả vị trí hậu vệ biên trái và phải, hậu hậu vệ sinh năm 2007 cho thấy kỹ thuật bài bản, tư duy chiến thuật hiện đại và nền tảng thể lực tốt. Sự hiện diện của Lenn-Minh Tran sẽ giúp cho khả năng tấn công và phòng ngự của CLB Bóng đá Công an TP. Hồ Chí Minh thêm cơ động hơn trong chặng đường sắp tới!".

Lenn Minh Tran gia nhập CLB CA TP.HCM

Sinh năm 2007 tại Bỉ, Lenn Minh Tran trưởng thành từ lò đào tạo CLB KRC Genk (Bỉ). Năm 2025, cầu thủ cao 1m69 gia nhập MVV Maastricht. Mùa giải 2025/26 vừa qua, Lenn Minh Tran ra sân 32 trận tại Eerste Divisie (hạng 2 trong hệ thống bóng đá Hà Lan) trong màu áo MVV Maastricht. Vị trí sở trường của cầu thủ 19 tuổi là hậu vệ phải. Nhưng anh cũng có thể chơi tiền vệ hoặc hậu vệ trái nếu cần.

Từng vô địch giải trẻ tại Bỉ, Lenn Minh Tran sớm “lọt mắt xanh” các cấp độ tuyển trẻ Bỉ. Anh đã khoác áo U16, U18 và U19 Bỉ. Tại vòng loại U19 Euro 2026, Lenn Minh Tran được đá chính 1 trận khi U19 Bỉ thắng 1-0 trước U19 Bắc Macedonia. Tiếc rằng U19 Bỉ cuối cùng đã không thể vượt qua được vòng loại.

Với việc về V.League thi đấu, cơ hội nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam cũng rộng mở hơn đáng kể cho Lenn Minh Tran. CLB CA TP.HCM thời gian gần đây rất có duyên với các cầu thủ Việt kiều. Nhà ĐKVĐ Cúp Quốc gia có thủ môn Patrik Lê Giang đang liên tục được HLV Kim Sang-sik xếp bắt chính tại AFF Cup 2026.

Mùa giải 2026/27 tới, ngoài đấu trường V.League, Lenn Minh Tran có cơ hội cùng CLB CA TP.HCM tham dự Cúp C1 Đông Nam Á và so tài với những đối thủ cực mạnh như Buriram United, Ratchaburi (Thái Lan), Kuching City (Malaysia) và Tampines Rovers (Singapore).