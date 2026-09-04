Tuyển Việt Nam dễ bị loại sớm, HLV người Nhật Bản thừa nhận "tử huyệt"

HLV Yutaka Ikeuchi đã có những chia sẻ sau trận thua của đội tuyển U20 Việt Nam.

Sau trận thua 1-2 trước U20 Palestine, đội tuyển U20 Việt Nam xếp cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Cánh cửa đi tiếp dành cho đoàn quân áo đỏ giờ đây trở nên rất mong manh. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ buộc phải đánh bại U20 Iran ở lượt trận cuối (19h00 ngày 6/9) để nuôi hi vọng lật ngược tình thế.

U20 Việt Nam tạm thời xếp cuối bảng

Nhận xét về trận thua U20 Palestine, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận điểm yếu của U20 Việt Nam: "Đây là trận đấu mà chúng tôi bắt buộc phải thắng. Tôi tin rằng các cầu thủ đã kịp điều chỉnh lại tâm lý và bước vào trận đấu với thái độ đúng đắn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thực sự bắt nhịp hoàn toàn ngay từ hiệp một.

Điểm tích cực là chúng tôi đã tạo ra được những tình huống uy hiếp khung thành đối phương trong hiệp hai. Việc không thể chuyển hóa thành bàn thắng chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả này.

Palestine thực sự là một đội bóng rất mạnh; họ phòng ngự chắc chắn khi cần thiết và phản công đầy hiệu quả. Mấu chốt là khả năng phòng ngự vững chắc trong những thời điểm cần thiết. Tôi cảm thấy rằng, ở khía cạnh này, có lẽ Việt Nam vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình".

HLV Yutaka Ikeuchi

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng thẳng thắn nhìn nhận về cơ hội dành cho tuyển U20 Việt Nam: "Tôi không nghĩ cơ hội là quá lớn. Dù sao thì hiệu số bàn thắng bại cũng là một yếu tố quan trọng.

Tôi thực sự cảm thấy áy náy với người hâm mộ và các khán giả có mặt tại đây. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối cùng. Tôi muốn đền đáp tình cảm của người hâm mộ, bao gồm cả những người đang có mặt ở đây hôm nay, và gửi lời tri ân chân thành nhất đến họ".