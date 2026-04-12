Tuyển Việt Nam “đè bẹp” Australia, gây sửng sốt ở trận cuối cùng tại giải Đông Nam Á

Tỷ số chung cuộc: Tuyển Việt Nam 4-0 Australia

Do đều thua kịch tính ở bán kết giải futsal Đông Nam Á, tuyển futsal Việt Nam và tuyển Australia bất đắc dĩ phải gặp nhau ở trận tranh hạng Ba.

Trước trận này, chính Australia mới là đội được đánh giá cao hơn so với tuyển Việt Nam. Đội bóng từ châu Đại dương sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi pressing cường độ cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam bộc lộ khá nhiều hạn chế ở những trận vừa qua, trong đó có cả sự thiếu tập trung trong phòng ngự và dứt điểm thiếu sắc bén.

Thế nhưng, bất ngờ lớn lại xảy ra tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan). Trong một ngày đạt phong độ cao, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng giòn giã trước Australia.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc rất tốt và sớm gây ra sóng gió về phía cầu môn của Australia sau các pha dứt điểm của Châu Đoàn Phát, Đa Hải. Ngay phút thứ 3, tuyển Việt Nam đã cụ thể hoá thế trận lấn lướt bằng bàn mở tỷ số. Đa Hải tung người dứt điểm nhưng cú đá không thật sự tốt lại vô tình trở thành kiến tạo giúp Nhan Gia Hưng đá bồi cận thành ghi bàn.

Tuyển futsal Việt Nam có trận đấu xuất sắc trước Australia.

Bàn thắng giúp tuyển Việt Nam chơi bóng với tinh thần thoải mái hơn, trong khi đó các cầu thủ Australia dường như gặp vấn đề về tâm lý. Đội bạn không triển khai được nhiều pha tấn công tốc độ cao và đủ sự đột biến để đe doạ khung thành tuyển Việt Nam.

Khác với những trận trước, hàng công của tuyển Việt Nam ở trận này cũng trở nên sắc bén hơn. Đến phút 18, các học trò của HLV Giustozzi lại có thêm bàn thắng nhờ pha phối hợp bài bản. Đa Hải cắt bóng thành công, tiến đến sát cột góc bên cánh phải rồi căng ngang, để Châu Đoàn Phát sút cận thành nhân đôi cách biệt.

Ngay sau giờ nghỉ, với trạng thái tâm lý hưng phấn, tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công và gần như ngay lập tức có bàn thắng. Chỉ 9 giây khi hiệp hai bắt đầu, đoàn quân màu áo đỏ đã nới rộng cách biệt, sau khi Thịnh Phát đón đường chuyền từ Công Viên ghi bàn thắng dễ dàng.

Liên tiếp bị trừng phạt, tuyển Australia buộc phải dâng lên để ghi bàn danh dự. Tuy nhiên, trong một ngày hàng công quá “cùn”, họ không những chẳng thể ghi bàn gỡ mà còn phải chịu thêm “gáo nước lạnh” từ tuyển Việt Nam ở phút thi đấu cuối cùng. Lần này, Australia đá power-play và bỏ khung thành trống, Phạm Văn Tú sau khi bắt bóng đá tung ra cú đá chuẩn xác đưa bóng lăn thẳng vào lưới.

Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam thắng đậm Australia 4-0. Đây là kết quả rất bất ngờ, có lẽ nằm ngoài dự đoán của tất cả giới chuyên môn và người hâm mộ. Chiến thắng đậm đà cũng giúp Châu Đoàn Phát và các đồng đội giành huy chương đồng, có thể hài lòng về màn trình diễn của chính mình trước khi rời xứ Chùa Vàng.