Tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ Trung Á, giành vé dự giải châu lục với hiệu số cao top 2

Chỉ cần hòa để đi tiếp, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc để giành trọn 3 điểm.

Trước lượt trận cuối vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027, Việt Nam đang dẫn đầu bảng D với 6 điểm, hiệu số +26. Trong khi đó, Kyrgyzstan bằng điểm nhưng hiệu số chỉ là +19 nên phải xếp sau.

Điều lệ giải quy định chỉ đội nhất bảng mới có vé dự vòng chung kết, vì vậy trong trận quyết đấu vào tối nay (11/10), đội khách Kyrgyzstan buộc phải thắng, còn chủ nhà Việt Nam chỉ cần hòa.

U17 nữ Việt Nam khẳng định vị thế tại bảng D. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên với đẳng cấp cao hơn, U17 nữ Việt Nam không chọn lối đá phòng ngự an toàn mà chủ động dâng đội hình lên tấn công ngay từ đầu. Sau nhiều nỗ lực, bàn thắng đã đến với đội quân của HLV Okiyama Masahiko ở phút 25.

Từ nỗ lực đi bóng bên cánh trái của của Hà Vy, bóng được căng ngang thuận lợi vào trong để Huyền Trang dứt điểm tung lưới Kyrgyzstan từ cự ly chỉ khoảng 7m, trong bối cảnh thủ môn đối phương đã bị kéo lệch ra cột dọc.

Bàn mở tỉ số giúp U17 nữ Việt Nam càng thêm hưng phấn. Dù vậy, việc chưa tận dụng tốt cơ hội khiến đội chủ nhà chưa thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được Việt Nam tăng lên. Và một lần nữa, Hà Vy khiến tất cả phải nhắc tên mình. Phút 55, dù có chiều cao không quá nổi bật, nhưng số 19 của Việt Nam đã chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu hiểm hóc tung lưới Kyrgyzstan.

Bàn thua thứ hai khiến tinh thần đội khách suy giảm nghiêm trọng. Họ buộc phải ghi được 3 bàn thắng mới mong giành được vé dự vòng chung kết, tuy nhiên ngay việc tạo ra những cơ hội nguy hiểm lên khung thành U17 nữ Việt Nam cũng là điều rất khó với đội khách.

Những phút sau đó, HLV Okiyama Masahiko tạo điều kiện để một số cầu thủ dự bị vào sân, trong bối cảnh U17 nữ Việt Nam vẫn duy trì được sự chủ động.

Cục diện chung cuộc bảng D.

Tỉ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết trận, đồng nghĩa với việc Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng D, qua đó giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Các cầu thủ Việt Nam giành 9 điểm, hiệu số +28 sau 3 trận. Trong 8 bảng đấu, chỉ có U17 nữ Hàn Quốc ở bảng A đạt hiệu số bàn thắng cao hơn U17 nữ Việt Nam (+31).

Với thành tích này, U17 nữ Việt Nam được VFF thưởng động viên 500 triệu đồng.