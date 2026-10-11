Tuyển Việt Nam hòa 3-3 trước cường địch, tập huấn ở 2 quốc gia khác nhau trước ngày dự World Cup

Hai chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và UAE đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho giải trẻ thế giới của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 21/9 và liên tục tập luyện, thi đấu giao hữu trong giai đoạn vừa qua tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (tại Hà Nội).

Sau những trận đấu với U21 Hà Nội, U19 PVF, CLB Hà Nội, mới đây đội quân của HLV Roland đã thu về kết quả tích cực khi cầm hòa U19 Hà Nội với tỉ số 3-3 trong trận đấu tập vào chiều 9/10. Việc có màn trình diễn trước các đàn anh lớn tuổi hơn mang đến tín hiệu vui cho tập thể U17 Việt Nam, trong bối cảnh đội chuẩn bị lên đường đi tập huấn.

U17 Việt Nam thu về nhiều bài học quý giá sau những trận đấu tập với các đàn anh. (Ảnh: MD)

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ chơi thêm 2 trận giao hữu nữa, rồi sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 19/10.

Chuyến đi kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc được kỳ vọng giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua những trận đấu cọ xát với các đối thủ phù hợp. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và hoàn thiện phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu lớn.

Sau chặng tập huấn này, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển sang UAE và tập luyện tại đây 10 ngày. Việc lựa chọn quốc gia láng giềng của Qatar được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết và múi giờ tại khu vực Trung Đông trước khi bước vào VCK U17 World Cup 2026.

Với lịch trình được xây dựng qua nhiều giai đoạn, U17 Việt Nam hướng tới việc có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần tranh tài tại sân chơi thế giới. Bên cạnh việc hoàn thiện lối chơi, khả năng thích nghi với điều kiện thi đấu và tích lũy kinh nghiệm qua các trận giao hữu sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

HLV Roland có 2 tháng chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. (Ảnh: MD)

VCK World Cup U17 năm 2026, diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.

Theo điều lệ giải, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng loại trực tiếp.