Tuyển Việt Nam dẫn đầu thế giới theo số liệu của FIFA

Tuyển Việt Nam nhận tin vui trong đợt cập nhật dữ liệu tháng 9/2026.

Ngày 25/9, FIFA đã cập nhật dữ liệu BXH Futsal nam thế giới. Theo đó, đội tuyển futsal Việt Nam là đội tăng điểm nhiều nhất thế giới trong đợt cập nhật này với 19,49 điểm. Điểm số này giúp cho thầy trò HLV Giustozzi nhảy 2 bậc, lên vị trí thứ 20 thế giới và đứng thứ ba Đông Nam Á. Thái Lan là đội của khu vực có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 11 thế giới, tiếp đến là Indonesia với vị trí thứ 14 thế giới.

FIFA ghi nhận đội tuyển futsal Việt Nam là đội tăng điểm nhiều nhất thế giới trong đợt cập nhật dữ liệu tháng 9/2026.

Những đội tuyển futsal có thứ hạng FIFA cao nhất châu Á

Sự thăng tiến với điểm số ấn tượng ấy nhờ màn trình diễn rất tốt của tuyển Việt Nam ở giải Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào hồi tháng 8 vừa qua. Tại sân chơi do LĐBĐ Thái Lan tổ chức, tuyển Việt Nam đã cầm hòa đối thủ rất mạnh là Nga (hạng 7 thế giới) với tỷ số 2-2, Thái Lan (hạng 11 thế giới) với tỷ số 3-3, thắng New Zealand (hạng 48 thế giới) với tỷ số 4-1 và vượt qua Afghanistan (hạng 21 thế giới) với tỷ số 2-1.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong quá trình làm mới lực lượng nhằm hướng đến vòng loại Futsal châu Á 2028 (dự kiến diễn ra tháng 9/2027). Vào tháng 11 tới, thầy trò HLV Giustozzi dự kiến có 4 trận giao hữu gặp 2 đối thủ mạnh là Kyrgyzstan và Nga.