Tuyển Việt Nam đại thắng Malaysia, giành vé vào đấu Hàn Quốc tại bán kết ASIAD

Các VĐV Việt Nam đã giành chiến thắng chóng vánh trước Malaysia ở lượt cuối vòng bảng.

Vào sáng nay (28/9), cầu mây Việt Nam bước vào tranh tài tại lượt cuối vòng bảng nội dung đôi nữ, chạm trán đối thủ Malaysia.

Trước đó vào hôm qua, cả Việt Nam và Malaysia đều có 3 điểm sau 2 trận, khi cùng thắng Myanmar và để thua Lào. Bởi vậy, cuộc đọ sức vào sáng nay mang ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào bán kết.

Đây cũng là nội dung được kỳ vọng có thể mang về tấm huy chương vàng tiếp theo cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Và không phụ sự kỳ vọng, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đã có khởi đầu tốt khi liên tục dẫn điểm, rồi thắng 15-8 ở set 1.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia. (Ảnh: Bùi Lượng)

Sang set 2, thế trận thậm chí còn áp đảo hơn. Đôi VĐV Việt Nam tạo khoảng cách xa từ sớm và kết thúc set đấu với tỉ số 15-3.

Kết quả này giúp Việt Nam xếp nhì bảng A và giành quyền vào bán kết. Đối thủ của Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly sẽ là Hàn Quốc, đội nhất bảng B với 3 trận toàn thắng trước Philippines, Ấn Độ và Nhật Bản.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc tại bán kết. (Ảnh: Bùi Lượng)

Trong khi đó, tuyển Lào tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0 để giữ vững ngôi nhất bảng A. Tỉ số các set lần lượt là 15-11 và 15-12. Đối thủ của Lào ở bán kết sẽ là tuyển Philippines, đội nhì bảng B.

Việc lọt vào bán kết đôi nữ cầu mây cũng giúp Lào chính thức giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026. Theo quy định của ban tổ chức, hai đội thua bán kết sẽ được trao huy chương đồng. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, tuyển Lào được đánh giá sáng cửa tiến vào chung kết và đủ sức cạnh tranh tấm huy chương vàng.

Các trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều nay. Ngoài nội dung đôi nữ, Việt Nam còn đối đầu Thái Lan tại nội dung regu nam.