Tuyển Việt Nam đại thắng Malaysia 7-0, dẫn đầu bảng SEA Games trước 2 trận then chốt

Bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam 7-0 Malaysia (Nguồn: FPT Play)

Tuyển nữ Việt Nam mở màn bảng B SEA Games 33 bằng cuộc đối đầu với Malaysia vào tối nay (5/12). Ở trận đá sớm tại bảng này, tuyển Myanmar gây bất ngờ khi đánh bại tuyển Philippines 2-1.

Ngay phút thứ 4, Nguyễn Thị Hòa treo bóng tầm thấp khiến thủ môn Malaysia bắt hụt, tạo điều kiện để Hải Yến băng vào dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Sau đó, hàng công tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép nghẹt thở. Phút 9, đội bóng áo đỏ dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm nhưng hàng thủ Malaysia phòng ngự lăn xả để cứu nguy. Đến phút 13, Nguyễn Thị Hòa táo bạo sút xa nhưng không thắng được thủ thành đối phương.

Phút 23, một sai lầm nữa của thủ môn Ashikin giúp tuyển Việt Nam có bàn nhân đôi cách biệt. Hải Linh tạt bóng khó chịu, Ashikin băng ra hụt và Bích Thùy dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 3 phút sau, Vạn Sự treo bóng như đặt, Hải Yến bật cao đánh đầu hiểm hóc ấn định cú đúp cho riêng mình và đưa tuyển Việt Nam dẫn 3-0.

Sức ép tiếp tục được duy trì và tới phút 32, Trúc Hương căng ngang cực kỳ khó chịu và Hải Linh tiếp ứng một chạm tinh tế, nâng tỷ số lên 4-0.

Ngay đầu hiệp hai, từ quả phạt góc của đồng đội, Thái Thị Thảo bắt vô lê như búa bổ, nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 49, mở ra màn trình diễn rực sáng của riêng cô.

Phút 59, tiền vệ này tiếp tục lập siêu phẩm. Cú sút xa uy lực khiến thủ môn Malaysia chỉ biết đứng nhìn, tỷ số được nâng lên 6-0.

Đến phút 78, Thái Thị Thảo hoàn tất hat-trick. Cù Thị Huỳnh Như treo bóng hiểm hóc, thủ môn Malaysia băng ra sai lầm và Thảo dễ dàng dứt điểm ghi bàn thứ 7.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam giành thắng lợi 7-0 đầy thuyết phục, dẫn đầu bảng B. Hat-trick của Thái Thị Thảo cùng cú đúp của Hải Yến cho thấy sức mạnh vượt trội của các nhà đương kim vô địch SEA Games, tạo màn khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bảo vệ tấm HCV.

Hai thử thách tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam sẽ khó nhằn hơn nhiều khi các đối thủ lần lượt là tuyển nữ Philippines (8/12) và Myanmar (11/12).

Tỉ số: Việt Nam 7-0 Malaysia Đội hình xuất phát: Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Yến, Vạn Sự, Bích Thùy, Hải Linh, Trúc Hương, Nguyễn Thị Hoà Malaysia: Ezza Ashikin, Eusvewana, Juliana, Siti Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Nur Syafiqah, Nur Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana Ghi bàn: Hải Yến 4', Bích Thùy 23', Hải Yến 26', Hải Linh 33', Thái Thị Thảo 49', 59', 78'



