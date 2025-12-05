Đội bóng từng dự World Cup thua đau ở SEA Games, gặp bất lợi lớn trước ngày đấu Việt Nam

Giống như tại SEA Games 32, bốn đội bóng Việt Nam, Myanmar và Philippines một lần nữa nằm cùng bảng tại môn bóng đá nữ. Cách đây 2 năm, tuyển Philippines từng thua đau 0-1 trước Myanmar bởi bàn thua ở phút 90. Và cay đắng thay, đến SEA Games 33 kịch bản gần như tương tự đã lặp lại.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Myanmar đứng thứ 56, kém đối thủ 17 bậc. Tuy nhiên chính đội bóng này mới là những người nhập cuộc tốt hơn.

Ngay phút thứ 5, tỉ số trận đấu đã được mở. San Thaw Thaw băng xuống cánh phải và quyết định tạt sớm. Quả tạt không chính xác nhưng 2 cầu thủ Philippines để bóng bật người nhau, tạo cơ hội để Win Theingi Tun tung cú đá hiểm vào góc xa, đánh bại thủ môn McDaniel.

Bàn thắng sớm giúp tuyển Myanmar chơi hưng phấn. Đội bóng này dồn ép đối thủ trong những phút tiếp theo với một số cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Phải đến giữa hiệp 1, tuyển Philippines mới có được pha tấn công rõ nét đầu tiên. Serrano bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của đồng đội, đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc.

3 phút sau, tranh cãi xảy ra khi tuyển Philippines đòi hưởng penalty nhưng trọng tài tài chối, xác định cầu thủ Myanmar không để bóng chạm tay.

Phút 41, bóng đã tới chân Win Theingi Tun sau quả đá phạt góc. Cầu thủ này người dứt điểm chéo góc vào lưới, nhưng trọng tài đã thổi phạt người đồng đội Phyu Phwe vì cố ý cản người với 2 cầu thủ Philippines, khiến tuyển Myanmar không được công nhận bàn thắng.

Đến thời gian đá bù giờ hiệp 1, tuyển Philippines suýt chút nữa gỡ hòa nhưng Defazio lại vô-lê vọt xà ngang ở cự ly gần.

Bóng đá nữ Myanmar là “khắc tinh” của tuyển Philiipines trong 2 kỳ SEA Games gần nhất.

Bước sang hiệp 2, thế trận ăn miếng trả miếng tiếp tục được hai đội duy trì. Phút 52, San Thaw Thaw bỏ lỡ thời cơ nhân đôi cách biệt cho tuyển Myanmar khi dứt điểm đưa bóng vọt xà.

Trong khi đó, tuyển Philippines cho thấy họ thực sự nguy hiểm trong các tình huống cố định khi nhiều lần khiến khung thành đối phương chao đảo. Và rồi đến phút 69, điều mà đội bóng này cần đã đến. Từ quả đá phạt bên cánh phải cho Philippines, bóng được treo vòng cấm. Thủ môn Myo Mya lúng túng để bóng bật người văng ra sau cú đánh đầu của đối thủ và Ramirez đã lao vào đưa bóng qua vạch vôi, gỡ hòa 1-1.

Bàn gỡ giúp tinh thần tuyển Philippines lên cao. Đội bóng này liên tục dồn ép, đẩy tuyển Myanmar vào thế phải lui về phòng ngự. Nhưng rồi trong thế trận như vậy, bất ngờ lại xảy ra.

Phút 89, trong đợt tấn công ít ỏi ở nửa sau hiệp 2 của Myanmar, Myat Noe Khin xuống biên phải và tạt bóng vào. May Htet Lu chờ ở trong thoải mái đánh đầu trong thế không bị ai kèm, nâng tỉ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thắng định đoạt kết quả chung cuộc của trận đấu

Thua trận này, tuyển Philippines đối diện nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng SEA Games như 2 năm trước. Dù từng dự World Cup 2023, nhưng có vẻ như SEA Games vẫn là một sân chơi kém duyên với đội bóng này.

Ở lượt trận thứ hai vào ngày 8/12 tới, tuyển Philippines sẽ chạm trán Việt Nam, trong khi Myanmar đọ sức với tuyển Malaysia.