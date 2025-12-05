Đội bóng Đức lấy sự cố SEA Games ra làm "trò đùa", nhắm vào người hâm mộ Thái Lan

“Bài đăng là một trò đùa về việc chạy đến câu lạc bộ, với hình ảnh phía sau là sân nhà WWK-Arena của CLB Augsburg. Tuy nhiên, bài đăng được thiết lập chỉ hiển thị ở Thái Lan và một số khu vực nhất định”, tờ Khaosob nói về vụ việc gây xôn xao.

Theo đó, trang facebook của CLB Augsburg (đang thi đấu tại giải VĐQG Đức Bundesliga) vừa có động thái khiến dân mạng Thái Lan đặc biệt chú ý. Đội bóng Đức đã tận dụng một vụ việc gây ồn ào tại SEA Games để tạo nên một bức ảnh “chế” theo trend (xu hướng).

Trước đó vào hôm 3/12, trang chủ SEA Games 33 đăng tải bức ảnh thông báo về cuộc thi “33rd SEA Games Virtual Run” (Cuộc chạy thực tế ảo SEA Games 33). Tuy nhiên dân mạng Thái Lan nhanh chóng phát hiện ra nhiều lỗi sai. Hàng loạt chỉ trích xuất hiện dành cho poster được tạo bằng AI, mắc nhiều lỗi dấu câu, khoảng cách, vị trí phông chữ và các yếu tố đồ họa không chính xác về cơ thể người.

Đến tối 4/12, ban tổ chức SEA Games 33 đã gỡ bỏ hình ảnh trên, đồng thời gửi tâm thư xin lỗi, thừa nhận sai sót và cam kết sẽ tiếp thu những góp ý để hoàn thiện hơn việc đăng tải nội dung trong tương lai.

Tuy nhiên đội ngũ truyền thông của CLB Augsburg đã nhanh chóng tận dụng câu chuyện này thành một meme (hình ảnh mang tính hài hước, châm biếm), khi thay đổi thông tin quảng bá cho SEA Games 33 thành hình ảnh sân nhà WWK Arena của đội bóng này.

Ảnh gốc ban đầu được trang chủ SEA Games 33 đăng tải.

Bài đăng nhanh chóng bị dân mạng Thái Lan chỉ trích vì nhiều lỗi sai do sử dụng AI.