Tuyển Việt Nam đại thắng Indonesia, cùng Thái Lan thẳng tiến vào bán kết AFF Cup

Tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai AFF Cup 2025 gặp Indonesia vào tối nay (9/8). Ngay từ những phút đầu, đội quân của HLV Mai Đức Chung đã thể hiện sự vượt trội. Chỉ sau 18 phút, Huỳnh Như và đồng đội đã có đến hơn 10 pha dứt điểm.

Nhưng cũng phải chờ đến phút 25, bàn thắng đầu tiên mới đến với tuyển nữ Việt Nam. Bích Thùy phá bẫy việt vị, thoát xuống trung lộ và tung cú sút chân phải quyết đoán. Thủ môn Masykuroh của Indonesia nỗ lực cản phá nhưng không thể ngăn cản bóng vào lưới. 1-0 cho các cô gái áo đỏ.

Bích Thùy (phải) tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn tại AFF Cup nữ 20205.

Chỉ 3 phút sau (phút 28), tỷ số được nhân đôi. Hoàng Thị Loan thực hiện quả tạt hiểm hóc vào vòng cấm địa. Bích Thùy xâm nhập nhưng không chạm bóng, song đường bóng vẫn lăn thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Indonesia. 2-0 cho Việt Nam.

Sang hiệp 2, Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra cơ hội đáng kể. Phút 53, Hoàng Thị Loan bấm bóng gây lộn xộn, Hải Linh đánh đầu ghi bàn nhưng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

5 phút sau, Trúc Hương xử lý khéo léo trong không gian hẹp nhưng cú sút vọt xà. Phút 63, Tuyết Dung băng lên dứt điểm căng nhưng bóng đập trúng đồng đội Thanh Nhã.

HLV Mai Đức Chung chưa thực sự hài lòng khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 70 khi bộ đôi vào thay người Vạn Sự - Hải Yến tỏa sáng. Vạn Sự đá phạt góc chính xác để Hải Yến đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 2 phút sau (phút 72), Vạn Sự tiếp tục bứt tốc cánh trái và căng ngang. Đường bóng đi sâu nhưng vô tình lăn vào lưới Indonesia, ghi bàn thắng thứ 4 cho Việt Nam (có thể tính là bàn phản lưới nhà của đối thủ).

Phút 81, Thu Thảo nhanh chân dứt điểm trong tình huống lộn xộn trước khung thành, ấn định 5-0. 4 phút sau, Hải Yến hoàn tất cú đúp với pha sút cận thành sau đường chuyền đẹp mắt, khép lại trận đấu với tỷ số 6-0.

Đến phút 89, Tuyết Dung có pha đi bóng điệu nghệ ở trước vòng cấm, dùng chân trái quặt bóng qua người rồi đặt lòng bằng chân phải, ấn định thắng lợi 7-0.

Tuyển nữ Việt Nam ghi 5 bàn trong hơn 20 phút cuối trận.

Sau 2 trận, tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng A với 6 điểm, hiệu số +13, kém Thái Lan 1 bàn. Hai đội bóng cũng chính thức giành quyền vào bán kết sớm 1 lượt đấu. Vào ngày 12/8 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan để tranh ngôi đầu bảng. Trong khi đó, tuyển Campuchia và Indonesia đã sớm bị loại.