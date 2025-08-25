Tuyển Việt Nam đại thắng, hẹn đấu Thái Lan tại bán kết, đẩy tuyển Indonesia vào thế khó

Tối nay (25/8), U16 Việt Nam và U16 Myanmar chạm trán tại lượt cuối bảng B giải U16 nữ Đông Nam Á. Một tỉ số hòa sẽ giúp cả hai đội cùng có vé đi tiếp, tuy nhiên cả U16 Việt Nam (3 điểm, hiệu số +5) lẫn U16 Myanmar (3 điểm, hiệu số +3) đều chủ động chơi tấn công.

Ngay phút thứ 9, U16 Việt Nam đã khiến khung thành đối phương chao đảo. Từ quả đá phạt góc của đồng đội, Minh Ánh bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

3 phút sau, vẫn là Minh Ánh có cơ hội đối mặt với thủ môn U16 Myanmar. Đáng tiếc là cầu thủ này chưa kịp dứt điểm đã bị hậu vệ đối phương truy cản.

Thế chủ động tiếp tục thuộc về U16 Việt Nam trong những phút tiếp theo, khiến U16 Myanmar không thể dâng cao đội hình như nửa đầu hiệp 1. Mặc dù vậy, những nỗ lực dứt điểm của Linh Chi và Yến Linh chưa thể cụ thể hóa lợi thế của U16 Việt Nam trở thành bàn thắng.

U16 Việt Nam phải chờ tới hiệp 2 mới có bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, U16 Việt Nam được hưởng tới 3 quả đá phạt đền. Ngọc Ánh đá hỏng ở quả 11m đầu tiên (phút 55), nhưng sau đó tới phút 68 Hồng Thái đã sửa sai cho đồng đội để mở tỉ số trận đấu. Cuối trận, Ngọc Ánh có cơ hội sút penalty một lần nữa và lần này bàn thắng đã được ghi.

Thắng 2-0 chung cuộc, U16 Việt Nam giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng B, còn U16 Myanmar bị loại.

U16 Việt Nam lọt vào bán kết U16 nữ Đông Nam Á.

Tại bán kết, U16 Việt Nam sẽ chạm trán U16 Thái Lan (đội nhì bảng xuất sắc nhất). Trong khi đó, cặp đấu còn lại diễn ra giữa chủ nhà U16 Indonesia (nhất bảng A) và U16 Australia (nhất bảng C). Về tương quan lực lượng, U16 Thái Lan được đánh giá là đối thủ dễ chơi hơn so với U16 Australia. Điều này cũng mở ra cơ hội để U16 Việt Nam giành quyền vào chung kết.

Vòng bán kết được tổ chức vào ngày 27/8 tới, và sau đó 2 ngày sẽ là trận chung kết và tranh giải ba.