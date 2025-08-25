HLV Kim Sang-sik gọi tiền vệ Việt kiều châu Âu, chốt quân số lên tuyển dự giải châu Á

Vào tối nay (25/8), HLV trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại giải U23 châu Á 2026. Trong số này, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung – nhân tố vừa lọt vào top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25.

Trần Thành Trung từng nhiều lần được gọi lên các đội tuyển trẻ Bulgaria.

Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình người Việt, hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2023 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V.League 2025/26.

Cầu thủ cao 1m75, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm này đã ra sân 31 trận, ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo trong mùa giải 2024/25. Với phong cách chơi thiên về kiểm soát và phòng ngự, Thành Trung còn lọt vào nhóm 5 cầu thủ trẻ có số lần đánh chặn nhiều nhất tại các giải VĐQG châu Âu (ngoại trừ 5 giải hàng đầu).

Anh cũng là gương mặt quen thuộc ở các cấp đội tuyển trẻ Bulgaria, từ U17 đến U21, và từng được các tuyển trạch viên Barcelona đánh giá cao trong nhóm tiền vệ triển vọng của châu Âu.

Ở đợt tập trung lần này, U23 Việt Nam bước vào nhiệm vụ quan trọng thứ hai trong năm 2025 là Vòng loại U23 châu Á 2026, sau khi vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới SEA Games 33.

Vì vậy, danh sách triệu tập vẫn giữ bộ khung chính từ giải đấu khu vực vừa qua, tạo sự ổn định trong đội hình và lối chơi.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 30/8. Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9) tại sân Việt Trì.