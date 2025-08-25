Phản ứng trọng tài rồi "trốn" vào đường hầm, trợ lý CLB CAHN nhận án phạt nặng từ VFF

Theo đó, ông Luis Viegas bị VFF đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận và phạt 5 triệu đồng. Đây là án phạt nguội được đưa ra sau hành vi gây xôn xao của vị trợ lý HLV CLB CAHN tại vòng 2 V.League (tối 24/8).

Trợ lý Luis Viegas của HLV Polking đã nhiều lần phản ứng trọng tài và nhận án phạt khi làm việc tại CLB TP.HCM và giờ là CLB CAHN.

Phút 33 trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội, ông Luis Viegas bị phạt thẻ vàng do lỗi phản ứng. Tuy nhiên sau đó vị trợ lý của HLV Polking tiếp tục đến bàn trọng tài thứ 4 phàn nàn, đồng thời có những hành vi và lời nói thiếu tôn trọng với trọng tài.

Tuy nhiên sau đó, khi trọng tài chính Lê Vũ Linh tiến tới khu vực kỹ thuật để xử phạt thì ông Luis Viegas lại... chạy thẳng vào đường hầm của sân Bình Dương để trốn tránh. Vị trợ lý HLV này nhất quyết không ra ngoài dù được 2 đồng nghiệp vào thuyết phục.

Trận đấu gián đoạn trong 5 phút khi ông Lê Vũ Linh không thể phạt thẻ. Cực chẳng đã, HLV Polking đành phải ra dấu xin lỗi trọng tài rồi nhận thẻ vàng.

Theo quy định của FIFA, nếu trọng tài chính không xác định được các hành vi phản ứng quá mức cho phép trong khu kĩ thuật xuất phát từ ai, người chịu trách nhiệm cao nhất trong khu kĩ thuật sẽ phải nhận thẻ phạt. Trường hợp này, có thể trọng tài Lê Vũ Linh xác định huấn luyện viên trưởng CLB CAHN - ông Polking phải chịu trách nhiệm.

Ông Luis Viegas chạy vào đường hầm sân.

Rồi sau đó nhất quyết không chịu ra ngoài.

Hành vi của trợ lý Luis Viegas sau đó đã được ban tổ chức giải viết vào báo cáo, gửi lên Ban kỷ luật VFF đề nghị xem xét.

Với án phạt này, ông Luis Viegas sẽ vắng mặt trong 2 trận sân nhà của CLB CAHN gặp CLB Hà Nội (28/8) và CLB Hải Phòng (13/9).