Tuyển Việt Nam đại thắng 6-0 ở giải châu Á, vẫn ôm mối lo lớn vì đối thủ cạnh tranh thắng… 18-0

Do chỉ có đội nhất bảng mới giành vé đi tiếp, cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt với đội tuyển trẻ Việt Nam.

Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 chính thức khởi tranh vào chiều nay (5/10) trên sân vận động Bà Rịa (TP.HCM). Đây là bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Việt Nam cùng 3 đội bóng Kyrgyzstan, Palestine và Quần đảo Bắc Mariana.

Vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 có sự tham dự của 30 đội tuyển, nhiều hơn 2 đội so với kỷ lục 28 đội tại vòng loại năm 2019. Các đội được chia vào 8 bảng, gồm 6 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung.

8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết AFC U17 nữ châu Á 2027, nơi đã xác định 4 đội tuyển giành vé trực tiếp nhờ thành tích lọt vào top 4 tại giải đấu năm 2026, gồm đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, á quân Nhật Bản, cùng hai đội đồng hạng ba Australia và Trung Quốc.

U17 nữ Việt Nam thắng đậm, nhưng đối thủ cạnh tranh còn thắng đậm gấp... 3 lần. (Ảnh: AFC)

Cũng bởi mỗi bảng chỉ có 1 đội được đi tiếp, cuộc cạnh tranh tại bảng D đã trở nên khốc liệt từ sớm. Ngay trận mở màn bảng đấu, khán giả đã được chứng kiến một “cơn mưa” bàn thắng, khi U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Palestine với tỉ số 6-0.

Bàn mở tỉ số được ghi ở phút 32 do công của Khánh Đan, rồi sau đó 7 phút Hà Vi nhân đôi cách biệt sau pha đột phá vào vòng cấm và vượt qua cả thủ môn đối phương. U17 nữ Việt Nam còn ghi thêm được 1 bàn thắng nữa trước khi hiệp 1 kết thúc nhờ công của Nguyễn Thị Ngọc.

Chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, Khánh Đan tiếp tục lập công để nâng tỉ số lên 4-0 sau đường chuyền của Hồng Thái. Tới các phút 69 và 90, Ngọc Anh và Thu Phương lần lượt lập công, ấn định thắng lợi đậm đà 6 bàn cách biệt cho U17 nữ Việt Nam.

Tuy nhiên kết quả này chỉ giúp đội quân của HLV Okiyama Masahiko xếp nhì bảng D, do ở trận đấu trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan đã đánh bại U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana với tỉ số… 18-0.

U17 nữ Kyrgyzstan ghi tới 18 bàn thắng ở trận ra quân. (Ảnh: AFC)

Cục diện này cho thấy cuộc đua khốc liệt tại bảng D, nơi Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ là hai đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Hai đội sẽ có cơ hội giành thêm 3 điểm và cả thiện hiệu số ở lượt trận thứ hai sau đây 3 ngày, rồi quyết đấu với nhau ở lượt cuối vào ngày 11/10 tới.

VCK AFC U17 nữ châu Á Trung Quốc 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 17/4/2027. Lễ bốc thăm chia bảng VCK sẽ được tổ chức vào tháng 12/2026.

Bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất tại VCK AFC U17 nữ châu Á 2027 sẽ đại diện cho châu Á tham dự FIFA U17 nữ World Cup Morocco 2027.