HLV Malaysia: "Hơn 10 năm rồi mới thắng được tuyển Việt Nam, tôi vui lắm"

Kể từ sau AFF Cup 2014, đây là lần đầu tiên tuyển Malaysia thắng được tuyển Việt Nam một cách hợp lệ.

"Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ Malaysia vì sự nỗ lực và tinh thần cống hiến của họ ở trận đấu với Việt Nam. Phải thi đấu 4 trận trong quãng thời gian ngắn như vậy chắc chắn cầu thủ ít nhiều đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng họ đã luôn giữ vững được tinh thần, qua đó cùng nhau sát cánh để đạt được thành quả này.

Thực sự mà nói, đây là thời cơ tốt để tuyển Malaysia đánh bại được tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm chời đợi. Tôi rất vui với thành quả mà toàn đội đã đạt được”, HLV Tan Cheng Hoe nói sau trận tranh giải Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Niềm vui của cầu thủ Malaysia sau khi đánh bại tuyển Việt Nam vào chiều nay (5/10). (Ảnh: FIFA)

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia bắt đầu lúc 16h00 tại Jakarta, với nền nhiệt trong khoảng 33-34 độ C. Điều này khiến cả hai đội nhập cuộc thận trọng, không bung sức ngay từ đầu.

Thống kê cho thấy, tỉ lệ kiểm soát bóng của hai đội gần như tương đương nhau, tuyển Việt Nam tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp đôi (14 so với 7), nhưng tuyển Malaysia mới là đội chơi hiệu quả hơn.

Phút 62, cầu thủ vừa vào sân thay người Fergus Tierney tung cú sút hiểm hóc từ sát vòng cấm địa, mở tỉ số trận đấu. Tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực dồn lên, thậm chí trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m sau khi Lê Văn Đô ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi xem lại tình huống nhờ VAR, quả phạt đền đã bị hủy.

Sau đó, tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép nhưng đã không thể có được bàn thắng, đành chịu thất bại 0-1 chung cuộc. Đây cũng là trận thắng hợp lệ đầu tiên của tuyển Malaysia trước Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2014. Còn nhớ vào năm 2025, tuyển Malaysia từng thắng 4-0, nhưng sau đó đã bị FIFA phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định và bị xử thua Việt Nam 0-3.

HLV Tan Cheng Hoe nỗ lực cùng tuyển Malaysia lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau scandal nhập tịch cầu thủ sai quy định. (Ảnh: Linh Đan)

Khi được hỏi về bí quyết giúp tuyển Malaysia giành chiến thắng, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ:

“Tôi có nhiệm vụ là HLV của tuyển Malaysia, và tôi phải giúp toàn đội mỗi ngày một tiến bộ hơn. Ở giải này, tuyển Malaysia đã ghi được 10 bàn thắng, không thủng lưới lần nào. Đó là một thống kê rất tốt. Nhưng đôi khi bóng đá không chỉ được quyết định chỉ bởi những con số thống kê. Quan trọng là cả tập thể đã nỗ lực làm việc cùng nhau, chăm chỉ mỗi ngày đêm.

Đồng thời, tâm lý thi đấu cũng đóng vai trò rất quan trọng. Và những gì các học trò đã thể hiện làm tôi thấy hài lòng. Mỗi cầu thủ đều nỗ lực thể hiện hết khả năng, không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là một đội bóng mà tôi muốn xây dựng. Tất cả phải đoàn kết, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nếm trải chiến thắng và thất bại. Nhưng tất nhiên, tuyển Malaysia vẫn còn nhiều điều phải cải thiện”.

Tuyển Malaysia chơi khá ấn tượng tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

HLV tuyển Malaysia nhấn mạnh thêm: "Tinh thần thi đấu của đội bóng đến từ tinh thần của từng cầu thủ. Toàn đội muốn chiến thắng và giành vinh quang với sự gắn kết như một gia đình. Tất cả gắn bó với nhau không chỉ trên sân tập mà còn cả những việc bên ngoài.

Tuyển Malaysia lúc này như một gia đình với một giấc mơ lớn: giành chiến thắng để đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ.

Tất nhiên, hành trình của chúng tôi vẫn còn rất dài. Nhưng tôi xin hứa tập thể tuyển Malaysia sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đưa mọi thứ đi đúng hướng. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả mọi thứ mình có cho đội bóng”.