HLV Kim Sang-sik xin lỗi CĐV, nói gì về trọng tài khi tuyển Việt Nam thua đau Malaysia?

Sau 12 năm bất bại, tuyển Việt Nam cuối cùng đã một lần nữa phải nếm trải thất bại khi đối đầu với tuyển Malaysia.

“Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì kết quả này”, HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo sau khi tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1 tại trận tranh giải Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Ông nói tiếp: “Thời tiết hôm nay rất nóng, nhưng nhóm các cầu thủ lớn tuổi đã chơi đầy nỗ lực. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới họ. Đồng thời, tôi cũng muốn bày tỏ sự biết ơn những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dõi theo và cổ vũ cho ĐTQG”.

Tuyển Malaysia có lần đầu tiên thắng được tuyển Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2014. (Ảnh: FIFA)

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia bắt đầu lúc 16h00 tại Jakarta, với nền nhiệt trong khoảng 33-34 độ C. Điều này khiến cả hai đội nhập cuộc thận trọng, không bung sức ngay từ đầu.

Thống kê cho thấy, tỉ lệ kiểm soát bóng của hai đội gần như tương đương nhau, tuyển Việt Nam tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp đôi (14 so với 7), nhưng tuyển Malaysia mới là đội chơi hiệu quả hơn.

Phút 62, cầu thủ vừa vào sân thay người Fergus Tierney tung cú sút hiểm hóc từ sát vòng cấm địa, mở tỉ số trận đấu. Tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực dồn lên, thậm chí trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m sau khi Lê Văn Đô ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi xem lại tình huống nhờ VAR, quả phạt đền đã bị hủy.

Sau đó, tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép nhưng đã không thể có được bàn thắng, đành chịu thất bại 0-1 chung cuộc.

Ban đầu trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau đó xem VAR và nhận định hậu vệ Malaysia đã tranh chấp hợp lệ với Lê Văn Đô. (Ảnh: FIFA)

“Bản thân tôi thấy trọng tài đã có những quyết định công bằng. Ông ấy điều khiển trận đấu ổn. Riêng với tình huống phạt đền bị hủy, tôi khá tiếc, nhưng bóng đá là như vậy và tôi tôn trọng quyết định của trọng tài.

Dù sao đi nữa, với kết quả như thế này, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa làm đủ tốt”, HLV Kim Sang-sik trả lời câu hỏi về công tác trọng tài.

Đồng thời, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, điều đó làm tôi thấy rất tiếc nuối và thất vọng. Chúng tôi đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị, một số cầu thủ cũng không đạt thể trạng 100%.

Tôi hiểu người hâm mộ có thể cảm thấy thất vọng về những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện. Với những vấn đề đó, với tư cách HLV trưởng, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Tuy nhiên tuyển Việt Nam vẫn còn mục tiêu lớn để hướng tới ở năm 2027, đó là AFC Asian Cup. Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị tốt hơn, tích cực trao đổi thông tin để nắm được tình hình. Hi vọng tuyển Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt ở giải đấu đó”.

Tuyển Việt Nam rời giải với vị trí thứ 4. (Ảnh: FIFA)

Khi được hỏi thêm về trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia, HLV Kim Sang-sik nhận định:

“Tôi nghĩ đó là một trận đấu khó dự đoán. Cả hai đội đều mạnh và xứng đáng góp mặt ở chung kết.

Tôi cho rằng tuyển Indonesia có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà ở Jakarta. Họ vừa ghi rất nhiều bàn thắng ở trận đấu trước nên sự tự tin có thể cũng đang lên cao. Đồng thời, tuyển Indonesia còn được CĐV nhà cổ vũ. Đó là lợi thế lớn. Ngoài ra, HLV của họ cũng đang làm tốt công việc của mình, nên khả năng Indonesia có thể vô địch cũng khá cao”.