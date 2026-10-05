"Không ai bám đuổi tỷ số lại thay người như thế, nhưng HLV Kim Sang-sik còn ai nữa đâu!"

ĐT Việt Nam thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba. Theo BLV Tạ Biên Cương, đội tuyển thiếu một chân sút đủ sắc trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik không còn nhiều lựa chọn.

Không có chân sút đủ sắc

Sau trận đấu, BLV Tạ Biên Cương cho rằng những thống kê tích cực như kiểm soát bóng hay số lần dứt điểm nhiều hơn Malaysia không thể che lấp vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam.

“Thực tế thì kết quả đã rõ rồi và chiến thắng đã thuộc về Malaysia. Những tín hiệu tích cực như việc chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn một chút, hay số lần dứt điểm của chúng ta nhiều hơn một chút, cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.

Highlights Malaysia 1-0 Việt Nam (Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026 - 5/10/2026)

Bởi vì rõ ràng ngày hôm nay, khâu quan trọng nhất là hiệu quả trong việc dứt điểm thì chúng ta không làm tốt. Thực tế là chúng ta cũng có những cơ hội, và những sai lầm của Malaysia thậm chí có thể còn đến nhiều hơn so với những gì xảy ra ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Nhưng cơ bản là chúng ta không có một chân sút đủ sắc để biến những cơ hội đó thành bàn thắng”.

Hàng công ĐT Việt Nam chưa đủ sắc để chọc thủng lưới Malaysia.

Theo BLV Tạ Biên Cương, việc ĐT Việt Nam không thể tạo ra sự khác biệt trong những tình huống quyết định cũng cần được nhìn từ góc độ nhân sự. Khi đội tuyển bị dẫn bàn và cần tăng cường sức tấn công, HLV Kim Sang-sik không có quá nhiều phương án để lựa chọn.

“Và chúng ta cũng phải thông cảm thôi, bởi vì chúng ta đều thấy rất rõ rồi. Chẳng có huấn luyện viên nào ở một thời điểm mà chúng ta đang phải bám đuổi tỷ số, thay người vào đó thì lại ba người vào sân, nhưng chỉ có một tiền vệ, mà lại là tiền vệ phòng ngự Minh Khoa. Hai cầu thủ còn lại là một cầu thủ đá biên, Phan Tuấn Tài, và một người khác là một trung vệ.

Nó không phải là vấn đề của HLV Kim Sang-sik, mà bởi vì trong tay ông không còn gì. Có bột thì mới gột nên hồ, đúng không ạ? Đó là một câu chuyện mà chúng ta phải rất chia sẻ ở thời điểm này, bởi vì Hoàng Hên, Tài Lộc không thể thi đấu, Xuân Son, Phạm Gia Hưng đã về nước”.

Williams Minh Hoàng cần thêm thời gian

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Williams Minh Hoàng tiếp tục nhận được sự kỳ vọng. Tuy nhiên, BLV Tạ Biên Cương cho rằng cầu thủ trẻ này cần thêm thời gian và những trận đấu thực chiến để tích lũy kinh nghiệm, thay vì lập tức phải tạo ra những khoảnh khắc quyết định.

“Trong khi đó, Williams Minh Hoàng thì chúng ta cũng nói nhiều rồi. Chúng ta kỳ vọng bạn ấy nhưng là của thì tương lai, để bạn ấy làm một điều gì đó như Fergus Tierney. Trước đây những trận đá SEA Games, tôi nhớ là Malaysia cũng chờ lắm, cũng chờ những khoảnh khắc mà Fergus Tierney có thể thay đổi cục diện. Nhưng ngày hôm nay, cũng phải 4-6 năm sau, bạn ấy mới có một khoảnh khắc như thế này. Tức là vẫn phải chờ Minh Hoàng thôi, đúng không ạ? Vẫn là sự trải nghiệm thực chiến mới có thể mang lại hiệu quả”.

Đây cũng là điều ĐT Việt Nam có thể rút ra sau FIFA ASEAN Cup 2026. Những cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội, nhưng để họ thực sự trở thành những nhân tố có thể tạo khác biệt ở cấp độ đội tuyển, quá trình tích lũy kinh nghiệm là điều không thể bỏ qua.

Giải đấu này cũng là bài toán chuẩn bị cho tương lai

Nhìn rộng hơn thất bại trước Malaysia, BLV Tạ Biên Cương cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 cần được xem như một bước chuẩn bị cho những giải đấu phía trước. Việc đội tuyển thiếu những phương án thay thế tương xứng cũng đặt ra những câu hỏi cần được giải đáp.

“Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chúng ta cũng phải thấy rằng câu chuyện từ giải đấu lần này sẽ là câu chuyện về sự chuẩn bị cho những giải đấu phía trước. Tôi tin rằng rất nhiều quý vị khán giả, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đặt ra câu hỏi: "Tại sao lại không gọi Phạm Tuấn Hải? Tại sao lại không gọi Tiến Linh để bây giờ chúng ta phải trông chờ vào những anh chàng 19 tuổi như Williams Minh Hoàng?"

Tất cả những điều đó được đặt ra để phản biện và xây dựng thì cũng là một điều rất tốt cho tương lai. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng thấy rằng, dù sao chúng ta sẽ có được một bức tranh tương đối lạc quan về tương lai với Williams Minh Hoàng sau những trải nghiệm ở giải đấu lần này, rồi thêm những trải nghiệm khác.

Tôi cũng vẫn nhớ là ông Kim Sang-sik có nói đến việc đội cũng phải hướng đến trẻ hóa, và những cơ hội đến cũng là một sự chuẩn bị cần thiết cho tương lai mà thôi. Dù chúng ta biết rằng đúng là bắt đầu chúng ta phải thích nghi với những giải đấu có cường độ như vậy”.

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FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế không chỉ để lại câu chuyện về vị trí thứ tư của ĐT Việt Nam, mà còn chỉ ra những khoảng trống cần được lấp đầy. Đặc biệt, đội tuyển cần có những phương án nhân sự đủ sức thay thế khi các trụ cột vắng mặt.

Theo BLV Tạ Biên Cương, đây sẽ là một trong những bài toán quan trọng trong thời gian tới.

“Những vị trí tương ứng với nhau để thay thế cho nhau như thế nào thì đó là bài toán sẽ đặt ra. Và tôi nghĩ rằng sẽ có một sự thay đổi rất khác cho dịp FIFA Days tháng 11 tới, cũng như là quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027".

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