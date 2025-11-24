Tuyển Việt Nam đại thắng 14-0, vượt Malaysia giành lấy ngôi nhất bảng giải châu Á

Ở trận ra quân bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Quần đảo Bắc Mariana đã để thua U17 Malaysia tới 0-13. Bởi vậy, U17 Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu thắng đậm, mà thậm chí còn vượt qua được thành tích của U17 Malaysia để tạo lợi thế trên bảng xếp hạng.

Và chỉ sau 32 giây, đội quân của HLV Roland đã mở tỉ số trận đấu. Mạnh Quân tận dụng tốt cơ hội đầu tiên, ghi bàn thắng sớm để tạo lợi thế tinh thần cho U17 Việt Nam.

Từ đây, trận đấu diễn ra một chiều theo đúng kịch bản được dự đoán trước. Trong hiệp 1, đội chủ nhà có thêm 5 lần sút tung lưới đối phương, trong đó Mạnh Quân có 1 cú đúp, còn 4 bàn còn lại được ghi do công của Văn Dương, Nguyễn Lực và Minh Thủy.

Đầu hiệp 2, HLV Roland cho một số trụ cột được nghỉ ngơi. Sỹ Bách, Nguyễn Lực và Minh Thuỷ được rút ra ngoài, nhường chỗ cho Ngọc Sơn, Quý Vương và Đình Vĩ.

U17 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép lớn với liên tiếp các pha bắn phá. Nền tảng thể lực suy giảm khiến U17 Quần đảo Bắc Mariana không thể đeo bám được những cầu thủ khéo léo, tốc độ và đầy quyết tâm của đội chủ nhà.

Đội quân của HLV Ronald lần lượt ghi thêm 7 bàn thắng trong hiệp 2, qua đó khép lại trận đấu với thắng lợi 13-0 chung cuộc.

Thắng lợi này giúp U17 Việt Nam vượt U17 Malaysia để giành lấy ngôi đầu bảng C. Sau 2 lượt trận, hai đội cùng có 6 điểm nhưng U17 Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn (+19 so với +14).

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 26/11 tới, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Hong Kong (TQ).