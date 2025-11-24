Đại thắng 4-0, đội bóng Đông Nam Á dẫu đầu bảng giải châu lục, gây áp lực lên 2 đội Tây Á

Sau trận thắng với tỉ số 3-1 trước U17 Afghanistan, U17 Myanmar bước vào lượt trận thứ hai gặp U17 Nepal tại bảng G vòng loại giải U17 châu Á 2026 với sự tự tin cao độ. Dẫu vậy, việc gây nhiều khó khăn và chỉ chịu thua U17 Syria 2-4 trước đó cho thấy U17 Nepal cũng không phải đối thủ dễ chơi.

Cũng bởi vậy, U17 Myanmar quyết định lựa chọn lối đá phủ đầu, không thăm dò nhiều mà đẩy đội hình lên tấn công ngay khi đối phương còn chưa “nóng máy”. Và bài đánh này đã phát huy hiệu quả khi ngay ở phút 13, Ye Naing Aung đã mở tỉ số trận đấu.

U17 Nepal (áo đỏ) gây ra không ít khó khăn cho U17 Myanmar trong hiệp 1.

Tuy nhiên không phải ngẫu nhiên mà trước đó U17 Nepal lại khiến U17 Syria vất vả đến vậy. Đội bóng Nam Á bình tĩnh xốc lại tinh thần, thi đấu sòng phẳng trong những phút tiếp theo khiến đội chủ nhà không còn tạo được nhiều sức ép như đầu trận.

Thế trận giằng co kéo hai đội vào cuộc đua thể lực. Và ở đây, U17 Myanmar là đội có được sự bền bỉ hơn. Nguồn cổ vũ lớn từ khán đài giúp đội chủ nhà duy trì tinh thần, để rồi Aung Thiha gần như đánh sập hi vọng giành điểm của U17 Nepal với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 68.

Bàn thua thứ hai khiến đội khách mất tinh thần. U17 Myanmar chơi lấn lướt trong những phút còn lại và ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 80 và 82 do công của Myo Khant Kyaw và Win Min Thant. Trong đó, bàn ấn định tỉ số 4-0 của Win Min Thant được ghi sau cút sút từ khoảng cách hơn 30m, khiến cả sân Thuwunna bùng nổ.

Đại thắng 4-0, U17 Myanmar tạm vươn lên dẫn đầu bảng G với 6 điểm, hiệu số +6. Đội bóng này sẽ chờ kết quả có lợi ở cuộc đấu giữa U17 Syria (3 điểm, hiệu số +2) và U17 Oman (chưa đá trận nào) vào tối nay.

Hai đội bóng Tây Á cũng sẽ là đối thủ chính tại bảng G và sẽ lần lượt chạm trạn U17 Myanmar ở 2 lượt trận cuối. Theo quy định, chỉ đội đầu bảng mới có vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.