Tuyển Lào đại thắng Campuchia, giữ vững ngôi đầu bảng giải châu Á, sáng cửa lập kỳ tích

Vào chiều nay (24/11), tuyển U17 Lào bước vào lượt trận thứ hai bảng B vòng loại giải U17 châu Á 2026 gặp U17 Campuchia. Ở trận ra quân, trong khi U17 Lào đại thắng U17 Guam 8-0 thì U17 Campuchia lại thất bại 1-3 trước U17 Pakistan.

Cũng bởi lý do đó, đội bóng Xứ triệu voi được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Và không để người hâm mộ phải thất vọng, U17 Lào đã có được thắng lợi ấn tượng, với cơn mưa bàn thắng trút vào lưới U17 Campuchia.

Phút 27, Sitthilath Chanthamaly mở tỉ số trận đấu, cụ thể hóa sức ép dồn dập mà U17 Lào tạo ra ngay từ đầu trận. Đến phút 42, tới lượt Phoutphatai Chantalangsy điền tên mình lên bảng tỉ số.

U17 Campuchia níu kéo hi vọng lật ngược thế cờ nhờ bàn gỡ trên chấm 11m của Pimakara Pov trước khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên bước sang hiệp 2, U17 Là đã nhanh chóng dập tắt hi vọng của đối phương.

Odin Siphanit tái lập cách biệt 2 bàn cho U17 Lào ở phút 50. Bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2 giúp U17 Lào càng chơi càng hưng phấn. Anousith Pradith nâng tỉ số lên 4-1 ở phút 62, rồi sau đó 8 phút, Odin Siphanit có được bàn thắng thứ hai, ấn định thắng lợi 5-1 cho U17 Lào.

U17 Lào thắng đậm U17 Campuchia.

Sau 2 lượt trận, U17 Lào tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu bảng B với 6 điểm, hiệu số +12. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Yemen thắng U17 Guam 10-0, qua đó có cùng điểm và hiệu số với U17 Lào nhưng phải xếp dưới do ghi ít bàn hơn (12 bàn so với 13 bàn).

Ở trận đấu muộn của bảng B vào tối nay, U17 Pakistan (3 điểm, hiệu số +2) sẽ đối đầu với chủ nhà U17 Kyrgyzstan (0 điểm). Với hiệu số lớn, ngôi đầu bảng khó lòng tuột khỏi tay U17 Lào sau lượt trận này.

Vào ngày 26/11 tới, đội bóng Xứ Triệu voi sẽ chạm trán U17 Pakistan. Dù mỗi bảng chỉ có 1 suất đi tiếp, nhưng với màn trình diễn ấn tượng của mình, U17 Lào đang mang tới sự kỳ vọng lớn lao để có thể vượt qua những ứng viên nặng ký như U17 Yemen và U17 Kyrgyzstan.