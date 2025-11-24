Chật vật trước đối thủ dưới cơ, tuyển Malaysia dễ mất ngôi đầu vào tay Việt Nam

Lượt trận thứ hai vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia chạm trán U17 Hong Kong (Trung Quốc). U17 Malaysia sau thắng lợi trước 13-0 ở trận ra quân được đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng đội bóng Đông Nam Á đã gặp rất nhiều khó khăn.

Nhập cuộc với thế trận tấn công, U17 Malaysia nỗ lực tìm kiếm bàn thắng sớm. Quyết tâm “phủ đầu” của đội bóng áo vàng vấp phải hàng thủ vững vàng đến từ phía U17 Hong Kong.

Mãi tới hiệp hai, U17 Malaysia mới phá vỡ được thế bế tắc nhờ một tình huống tương đối may mắn. Phút 65, hậu vệ bên phía Hong Kong lúng túng phá bóng trượt trong vòng cấm địa. Iman Danish có mặt đúng lúc để đệm bóng ở cự li gần mở tỉ số trận đấu.

U17 Malaysia thắng 2 trận liên tiếp

Đây cũng là bàn thắng duy nhất U17 Malaysia ghi được. Phần còn lại của trận đấu, 2 đội đều tạo ra được những tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công.

Chiến thắng 1-0 giúp U17 Malaysia tiếp tục tạm thời duy trì ngôi đầu bảng với 6 điểm và hiệu số +14. Tuy nhiên, U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ vượt qua U17 Malaysia sau trận đấu muộn gặp U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Đoàn quân áo đỏ hiện đang có 3 điểm và hiệu +6. Chiến thắng cách biệt nhiều hơn 8 bàn sẽ đưa thầy trò HLV Cristiano Roland lên ngôi đầu. Với tương quan lực lượng hiện tại, U17 Việt Nam đủ sức để thực hiện mục tiêu chiếm vị trí đầu bảng.