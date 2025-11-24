Sau các trận đấu bảng B kết thúc, vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women's Champions League) 2025/26 cũng chính thức hạ màn. CLB nữ TP.HCM có lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng và góp mặt tại tứ kết.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam lại để mất suất hạt giống một cách đáng tiếc. Theo điều lệ giải, 8 đội lọt vào vòng tứ kết được chia làm 2 nhóm để bốc thăm vào 4 cặp đấu. 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc nhất được phân vào nhóm “hạt giống”.

Mùa giải 2024/25, CLB nữ TP.HCM từng góp mặt trong nhóm “hạt giống” và có được lá thăm vừa sức, qua đó giành vé vào bán kết. Mùa giải năm nay, đội chủ sân Thống Nhất vẫn thi đấu tốt, đứng nhì bảng A với 6 điểm, hiệu số 0. Tiếc rằng, CLB đến từ Triều Tiên Naegohyang (nhì bảng C) đã làm tốt hơn với 6 điểm, hiệu số +4.

CLB nữ TP.HCM thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn mất suất "hạt giống"

Việc không nằm trong nhóm “hạt giống” khiến cho CLB nữ TP.HCM có nguy cơ gặp đối thủ rất mạnh ngay tại vòng tứ kết đồng thời phải thi đấu trên sân khách.

Ở một diễn biến khác, CLB Stallion Laguna (Philippines) giành vé vào tứ kết theo kịch bản không thể “nghẹt thở” hơn. Họ xếp thứ ba bảng A với 3 điểm và hiệu số -3, ghi được 5 bàn thắng.

Sau khi hoàn thành các trận đấu, Stallion Laguna phải chờ đợi kết quả từ bảng B để biết mình có đi tiếp không. Nếu East Bengal (Ấn Độ) để thua ít hơn 3 bàn, Stallion Laguna sẽ bị loại.

Hi vọng của Stallion Laguna tưởng chừng như không còn khi East Bengal thi đấu kiên cường và duy trì tỉ số 0-2 trước Nasaf đến tận những phút cuối. Nhưng ở phút 90+8, East Bengal lại bị Nasaf chọc thủng lưới lần thứ ba.

Vậy là Stallion Laguna và East Bengal bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại. Stallion Laguna giành vé đi tiếp nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn (5 so với 3 của East Bengal).

Danh sách các đội lọt vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/26

Nhóm hạt giống: Melbourne City (Australia), Wuhan Jiangda (Trung Quốc), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), Naegohyang (Triều Tiên)

Nhóm còn lại: CLB nữ TP.HCM (Việt Nam), Nasaf (Uzbekistan), Suwon (Hàn Quốc), Stallion Laguna (Philippines)

Lễ bốc thăm vòng tứ kết dự kiến diễn ra tháng 1/2026. Vòng tứ kết tổ chức vào ngày 22 và 23/3/2026 theo thể thức 1 lượt trận (trên sân nhà của đội hạt giống). Vòng bán kết và trận chung kết diễn ra trong tháng 5/2026.