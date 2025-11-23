Tái xuất bằng chiến thắng, Nguyễn Xuân Son sáng cửa hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được đá chính trong trận đấu Cúp Quốc gia giữa 2 CLB Nam Định và Long An. Đây là trận đấu đầu tiên của Nguyễn Xuân Son tại một giải đấu trong nước kể từ khi trở lại sau chấn thương. Đây cũng là trận đấu ra mắt của HLV Mauro Jeronimo trên cương vị thuyền trưởng CLB Nam Định. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tung ra đội hình mạnh với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Nam Định tràn lên tấn công dồn dập. Đội chủ sân Thiên Trường tạo ra nhiều tình huống ghi bàn. Nhưng những pha dứt điểm của Xuân Son, A Mít rồi Brenner không thể tìm được mành lưới khung thành đối phương. Nguyễn Xuân Son vẫn là niềm cảm hứng trong các đợt tấn công của Nam Định. Nhưng rất tiếc cái duyên ghi bàn lại chưa đến với anh.

Mãi tới phút 71, thế bế tắc mới bị phá vỡ. Người ghi bàn là Brenner với tình huống đệm bóng hiểm hóc sau quả tạt của Văn Vĩ. Tới phút 84, lại là Văn Vĩ kiến tạo cho Lâm Ti Phông ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho trận đấu.

Xuân Son ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội

Thắng lợi này đưa CLB Nam Định vào tứ kết Cúp Quốc gia. Đối thủ chờ đón họ là CLB Đà Nẵng. Với nhánh đấu khá thuận lợi, đội chủ sân Thiên Trường được đánh giá sáng cửa vô địch Cúp Quốc gia mùa 2025/26. Đây cũng là danh hiệu quốc nội duy nhất mà Xuân Son còn thiếu. Trước đó anh đã giành cả chức vô địch V.League và Siêu Cúp cùng CLB Nam Định.