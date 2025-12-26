Tuyển Việt Nam đại bại trước Thái Lan, dễ trắng tay ở giải Đông Nam Á

Ở lượt trận thứ ba tại giải futsal U16 Đông Nam Á 2025, U16 Việt Nam phải chạm trán chủ nhà Thái Lan. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà đã thi đấu thăng hoa, giành chiến thắng đậm trước các cầu thủ Việt Nam.

Ngay phút đầu tiên, U16 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn lướt và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 9.

Tuyển U16 Việt Nam chơi pressing khá nỗ lực song vẫn không ngăn chặn được sức mạnh tấn công của đội chủ nhà. Hệ quả là Thái Lan liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 30 và 32, dẫn tới 4-0.

U16 Việt Nam ghi được một bàn gỡ khi chơi power-play ở phút 39, nhưng đến phút cuối, U16 Thái Lan cũng có 1 bàn nữa ấn định tỷ số 5-1 cho đội chủ nhà.

U16 Việt Nam không thể ngăn chặn sức mạnh tấn công của Thái Lan.

U16 Việt Nam thua chung cuộc 1-5.

Như vậy, sau 3 lượt trận ở giải futsal U16 Đông Nam Á 2025, U16 Thái Lan vẫn ngự trị ngôi đầu bảng với 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại +28 sau 3 lượt trận. Indonesia xếp nhì với 7 điểm, hiệu số +7.

Trong khi đó, U16 Việt Nam chỉ xếp thứ 3 với 4 điểm, hiệu số -1 sau 3 lượt trận, xếp trên Myanmar và Brunei.

Dù vẫn còn một lượt trận nữa gặp Brunei (ngày mai, 27/12), nhưng U16 Việt Nam vẫn không dễ để cạnh tranh vị trí nhì bảng với Indonesia.

Theo thể thức của giải đấu, sau khi 5 đội đá vòng tròn một lượt, chỉ 2 đội dẫn đầu với gặp nhau để tranh chức vô địch. Như vậy, trong trường hợp không thể vượt qua Indonesia để chiếm ngôi nhì bảng, U16 Việt Nam cũng sẽ trắng tay tại giải.