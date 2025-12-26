Tuyển Trung Quốc thắng nghẹt thở, gây áp lực cho Thái Lan ở giải đấu lớn

Theo hãng truyền thông CCTV, U23 Trung Quốc vừa có trận đấu giao hữu gặp Kyrgyzstan nhằm chạy đà cho VCK U23 châu Á 2026. Trận đấu được diễn ra tại Dubai. Đại diện từ Đông Á đã giành chiến thắng đầy nghẹt thở với tỷ số 1-0.

Trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Antonio tiếp tục sử dụng sơ đồ 5-3-2 quen thuộc. Đội hình xuất phát gồm thủ môn Li Hao; hàng hậu vệ từ trái sang phải là Bao Shimeng, He Yiran, Zhang Aihui, Wumitijiang và Hu Hetao; ba tiền vệ là Xu Bin ở trung tâm, cùng với Bao Shengxin và Mao Weijie lần lượt ở cánh trái và cánh phải; và hai tiền đạo là Wang Yudong và Baihelamu.

Điểm khác biệt trong sơ đồ này là khi tấn công, một hậu vệ cánh sẽ dâng cao, và trung vệ cùng bên sẽ bọc lót vị trí của hậu vệ cánh đó, duy trì hàng phòng ngự bốn người để giảm thiểu nguy cơ phản công của đối phương. Đồng thời, tiền vệ phải Mao Weijie có thể mạnh dạn tham gia tấn công, hỗ trợ Wang Yudong, người thường hoạt động ở cánh trái.

Vì cả hai đội đều không muốn chiến thuật của mình bị tiết lộ trước, trận đấu đã được tổ chức kín. Theo CCTV, một cầu thủ U23 Trung Quốc đã bị truất quyền thi đấu vì dính thẻ đỏ trong trận. Tuy nhiên sau đó, đội quân do HLV Antonio dẫn dắt vẫn phòng ngự kín kẽ để bảo toàn cách biệt mong manh.

U23 Trung Quốc có trận đấu khá ấn tượng trước giải châu Á 2026.

Trong trận này, U23 Trung Quốc cũng đón thêm tin vui khi trụ cột Peng Xiao đã vào sân thay người. Điều đó có nghĩa là cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng tham dự VCK U23 châu Á.

Về cơ bản, U23 Trung Quốc có thể hài lòng về trận đấu này, cả về mặt phong độ cũng như lực lượng. Điều này cũng gây ra áp lực cho U23 Thái Lan, đối thủ của U23 Trung Quốc ở VCK giải U23 châu Á 2026.

Trong năm 2025, U23 Trung Quốc đã đá giao hữu với khá nhiều đối thủ ở châu Á, bao gồm Uzbekistan, Hàn Quốc, Việt Nam, Belarus, Ấn Độ, Triều Tiên và Thái Lan. Đáng lưu ý, trận thua duy nhất của U23 Trung Quốc trong năm nay lại chính là trận gặp U23 Việt Nam ở giải Panda Cup hồi tháng 11 vừa qua.

Còn tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc nằm bảng D cùng Iraq, Australia và Thái Lan. Giải sẽ khởi tranh từ ngày 6/1 tới.