Tuyển Việt Nam cùng bảng với Trung Quốc, Indonesia ở World Cup 2026

Cụ thể, Liên đoàn Cầu mây thế giới (ISTAF) vừa tổ chức lễ bốc thăm chia bảng tại World Cup cầu mây 2026 (ISTAF World Cup 2026) diễn ra tại Malaysia trong tháng 5 tới.

Theo kết quả bốc thăm, ở nội dung regu (là nội dung phổ biến nhất trong môn cầu mây), tuyển Cầu mây Việt Nam nằm bảng C cùng Myanmar, Trung Quốc và Indonesia.

Bảng A gồm chủ nhà Malaysia, Nhật Bản và Singapore.

Bảng B gồm Thái Lan, Iran và Ấn Độ.

Bảng D gồm Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc và Brunei.

Trong khi đó, với nội dung Team Regu (đồng đội): Tuyển Việt Nam lại được xếp vào bảng A cùng Thái Lan, Philippines.

Bảng A gồm chủ nhà Malaysia, Ấn Độ và Myanmar.

Bảng C gồm Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản

Bảng D gồm Indonesia, Trung Quốc và Brunei.

Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV tuyển cầu mây nước chủ nhà Malaysia, Ahmad Jais Baharun, đánh giá kết quả bốc thăm là cân bằng, mỗi bảng đấu đều sở hữu những điểm mạnh riêng, đòi hỏi sự ổn định cao từ các cầu thủ nếu các đội muốn giành chiến thắng.

Với tuyển cầu mây Việt Nam, việc nằm chung bảng với Myanmar, Trung Quốc và Indonesia ở nội dung regu được coi là những thử thách tương đối vừa sức. Tương quan sức mạnh, cầu mây Việt Nam vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với các đối thủ cạnh tranh.

Còn với nội dung Team Regu, tuyển Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn lớn hơn do phải đối đầu với Thái Lan – đội luôn được coi là mạnh bậc nhất trong môn cầu mây.

Tuyển Việt Nam là một trong những đội mạnh ở World Cup cầu mây.

World Cup cầu mây là giải thế giới duy nhất do Liên đoàn Cầu mây thế giới (ISTAF) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 2011. Năm ngoái khi World Cup được tổ chức ở Ấn Độ, đội cầu mây nữ Việt Nam đã lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup (nội dung đồng đội nữ).

Cầu mây cũng thường được coi là môn thế mạnh của thể thao Việt Nam ở các đấu trường cấp khu vực và châu lục, như SEA Games hay cả Asiad.

Theo lịch, World Cup cầu mây 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 23/5 tới.