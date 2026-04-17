Đang dẫn đầu BXH, tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại sớm trong trường hợp nào?

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn khi có 6 điểm, ghi 14 bàn và chưa để thủng lưới sau 2 lượt trận. Với hiệu số +14, U17 Việt Nam không chỉ đứng đầu bảng mà còn tạo ra khoảng cách đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia và Indonesia.

Kịch bản để U17 Việt Nam vào bán kết

Theo thể thức giải đấu, 3 đội đứng đầu 3 bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào bán kết.

Muốn chắc chắn giành vé vào bán kết, U17 Việt Nam cần giữ ngôi đầu bảng. Đây là mục tiêu không quá khó bởi chỉ cần hòa U17 Indonesia ở lượt cuối (ngày 19/4), thầy trò HLV Roland sẽ chắc chắn bảo toàn ngôi đầu và tiến vào bán kết.

Tuy nhiên, ngay cả khi thua Indonesia, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội rất lớn để đi tiếp. Toàn đội vẫn sẽ chắc chắn đứng đầu bảng nếu thua Indonesia với cách biệt không quá 2 bàn, đồng thời Malaysia thắng Timor Leste.

Khi đó, 3 đội Việt Nam, Malaysia và Indonesia cùng có 6 điểm. Xét đối đầu vòng tròn, 3 đội có điểm số bằng nhau, nhưng U17 Việt Nam vẫn đứng đầu nhờ hiệu số tốt nhất trong nhóm 3 đội cạnh tranh.

Nếu U17 Việt Nam thua U17 Indonesia và U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste, bảng đấu sẽ chỉ còn hai đội có 6 điểm. Khi đó, U17 Indonesia sẽ leo lên đứng đầu bảng do thắng đối đầu trực tiếp, còn U17 Việt Nam đứng nhì bảng.

Khi đó, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào bán kết nhưng còn phụ thuộc vào kết quả tại các bảng B và C.

U17 Indonesia vẫn có thể đi tiếp ngay cả khi thua Indonesia ở lượt cuối.

Kịch bản để U17 Việt Nam bị loại

Trên lý thuyết, U17 Việt Nam vẫn có xác suất rơi xuống thứ 3 bảng A đồng nghĩa với việc bị loại. Điều này xảy ra nếu U17 Malaysia thắng Timor Leste đồng thời U17 Việt Nam thua cực đậm trước Indonesia (từ 8 bàn trở lên). Khi đó, U17 Việt Nam sẽ xếp dưới cả Malaysia và Indonesia (đối đầu giữa 3 đội bằng nhau nhưng Việt Nam kém chỉ số phụ). Tuy nhiên, xác suất để kịch bản này xảy ra rất thấp.

Trong trường hợp đứng nhì bảng với 6 điểm, vé đi tiếp của U17 Việt Nam phụ thuộc lớn vào kết quả ở bảng B khi Thái Lan gặp Lào và Myanmar gặp Philippines.

Nếu Thái Lan thắng Lào đồng thời Myanmar cũng thắng Philippines, khi đó Myanmar hoặc Thái Lan sẽ đứng nhì bảng với 7 điểm, xếp trên U17 Việt Nam trong danh sách các đội nhì và U17 Việt Nam sẽ bị loại.

Về cơ bản, U17 Việt Nam vẫn đang nắm lợi thế rất lớn, thênh thang cơ hội đi tiếp. Nếu vẫn chơi ổn định như các trận vừa qua, thầy trò HLV Roland hoàn toàn đủ sức đánh bại chủ nhà Indonesia để tiến vào bán kết và còn thêm tự tin để hướng tới chức vô địch.