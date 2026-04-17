Ghi liền 4 bàn, tuyển Indonesia “thoát hiểm” ở giải đấu của FIFA

Sau khi để thua đậm 1-7 trước Congo ở giải FIFA Series 2026, tuyển nữ Indonesia phải tranh hạng ba với New Caledonia, đội cũng vừa thua chủ nhà Thái Lan ở trận trước đó.

Trước New Caledonia, tuyển nữ Indonesia đã thi đấu quyết tâm. Họ phòng ngự kín kẽ hơn hẳn so với lượt trận trước, và hàng tấn công cũng trở nên sắc sảo hơn rất nhiều.

Nhập cuộc chủ động, Indonesia là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn ở thời điểm đầu trận. Đến phút 19, họ đã cụ thể hoá ưu thế bằng bàn mở tỷ số được ghi bởi Emily Nahon.

Bàn thắng giúp các cô gái Indonesia càng tự tin hơn. Họ tiếp tục tấn công, áp đặt thế trận và có thêm bàn thứ hai ở phút 29. Sau pha phối hợp khá tốt, Imut Sheva đã sút tung lưới New Caledonia.

Tuyển nữ Indonesia giành hạng Ba tại giải FIFA Series.

Thời điểm đầu hiệp hai, tuyển nữ Indonesia tiếp tục cho thấy sự vượt trội, với việc ghi liền thêm 2 bàn nữa ở các phút 53 và 59.

Sau khi dẫn tới 4 bàn, tuyển nữ Indonesia chơi chùng xuống, tạo cơ hội để tuyển nữ New Caledonia tổ chức tấn công. Tuy nhiên, New Caledonia dù rất cố gắng cũng chỉ ghi được 2 bàn gỡ ở các phút 61 và 80.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 4-2 cho tuyển nữ Indonesia. Kết quả này giúp đội bóng xứ Vạn đảo giành hạng Ba chung cuộc tại giải FIFA Series. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan đã đánh bại Congo ở trận chung kết để đoạt chức vô địch.