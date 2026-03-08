Tuyển Việt Nam có thêm xác suất bị loại sớm vì trận thua của Iran

Tại bảng A giải Asian Cup nữ 2028, tuyển nữ Philippines và Iran gặp nhau với tính chất quyết định vị trí thứ ba chung cuộc tại bảng đấu.

Trong trường hợp trận đấu này có kết quả hoà, tuyển nữ Việt Nam chính là đội hưởng lợi nhất. Bởi khi đó, Philippines sẽ đứng ở vị trí thứ ba bảng A với chỉ 1 điểm, chắc chắn không có cơ hội cạnh tranh với tuyển nữ Việt Nam đang có 3 điểm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, rốt cuộc Iran lại không thể cầm chân được Philippines. Đại diện từ Đông Nam Á là đội thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Về cơ bản, kết quả này gây bất lợi hơn cho tuyển nữ Việt Nam, khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung có thêm nguy cơ bị loại nếu phải xét ở nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Philippines thắng Iran không phải là kết quả có lợi cho tuyển nữ Việt Nam.

Hiện Philippines tạm xếp thứ 2 trong cuộc đua giữa các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng với 3 điểm hiệu số bàn thắng bại -2, xếp dưới Việt Nam (3 điểm, hiếu số bàn thắng bại 0).

Trong trường hợp để thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam có thể xếp dưới Philippines ở danh sách các đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, ở bảng C, 2 đội Uzbekistan (0 điểm, hiệu số -6 sau 2 trận) và Bangladesh (0 điểm, hiệu số -7 sau 2 trận) cũng đang cạnh tranh cho vị trí thứ 3. Lượt cuối, 2 đội này gặp nhau và nếu một đội thắng đậm, họ có thể cải thiện chỉ số phụ để cạnh tranh suất đi tiếp giữa các đội xếp thứ ba.

Những trường hợp kể trên chỉ được xét đến nếu tuyển nữ Việt Nam đứng thứ bac hung cuộc ở bảng C. Trong trường hợp tuyển Việt Nam có điểm trước Nhật Bản, chúng ta sẽ chắc chắn đi tiếp với ít nhất 4 điểm.

Ngược lại, nếu tuyển Việt Nam thua Nhật Bản, đồng thời Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa với cách biệt 2 bàn trở lên, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bị tụt xuống cuối bảng và sẽ bị loại.