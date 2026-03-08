Thất bại của tuyển Việt Nam khiến báo Trung Quốc ngỡ ngàng

“Thất bại bất ngờ 0-1 của Việt Nam khiến bảng C hoàn toàn đảo lộn, và tuyển nữ Trung Quốc giờ đây phải đối mặt với một trong bốn đối thủ ở vòng tứ kết” – đây là đề vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải sau khi tuyển nữ Việt Nam để thua Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai tại Asian Cup nữ 2026.

Trang 163 cho rằng việc tuyển nữ Việt Nam để thua Đài Bắc Trung Hoa là kết quả đầy bất ngờ. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà các học trò của HLV Mai Đức Chung đã không đạt được hiệu suất tốt, đặc biệt là ở khả năng dứt điểm.

“Xét về lợi thế điểm số và thứ hạng, tuyển Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng cao hơn so với Đài Bắc Trung Hoa. Sau khi trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều không dám mạo hiểm, và trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, chủ yếu là các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, Đài Bắc Trung Hoa rõ ràng chủ động hơn. Phút 26, Su Yu-hsuan tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành để đánh đầu ghi bàn, mở tỷ số 1-0. Đài Bắc Trung Hoa giữ vững lợi thế dẫn trước trong hiệp một.

Trong hiệp hai, Việt Nam tăng cường tấn công, thực hiện hai sự thay đổi người và tung ra nhiều cú sút, nhưng không thể có cú sút nào trúng đích. Ngược lại, Đài Bắc Trung Hoa có chiến thuật rất rõ ràng, thiết lập hàng phòng ngự chặt chẽ và nhường quyền kiểm soát bóng. Trong hiệp một, họ có 5 cú sút so với 2 của Việt Nam, trong khi ở hiệp hai, Việt Nam có 7 cú sút so với 1 của Đài Bắc Trung Hoa, nhưng kỹ năng dứt điểm kém đã ngăn cản Việt Nam xuyên thủng hàng phòng ngự của Đài Đài Bắc Trung Hoa.

Tỷ số vẫn giữ nguyên 1-0 cho đến tiếng còi kết thúc trận đấu, đánh dấu cú lật kèo đầy bất ngờ đầu tiên của giải đấu cho đến nay” – trang 163 viết.

Trận thua của tuyển nữ Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa đã gây bất ngờ lớn cho trang tin của Trung Quốc.

Trang 163 cũng cho rằng việc tuyển Việt Nam thua khiến cục diện bảng C trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết:

“Với việc Đài Bắc Trung Hoa giành được 3 điểm, tình hình ở bảng C trở nên vô cùng hỗn loạn: Nhật Bản, Đài Bắc và Việt Nam đều có 3 điểm. Nhật Bản về cơ bản đã chắc suất vào bảng, trong khi Đài Đài Bắc Trung Hoa phải cố gắng tránh bị Ấn Độ đánh bại ở vòng đấu cuối cùng. Việt Nam, sau khi thua trận đấu của mình, cần phải giảm thiểu tối đa số bàn thua trước Nhật Bản ở vòng đấu cuối cùng. Cuộc đua giành vị trí thứ hai trong bảng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết”.

Trong phần cuối, trang 163 vẫn đánh giá cao khả năng tuyển Việt Nam sẽ tiến vào tứ kết, đồng thời cho rằng toàn đội có thể sẽ chạm trán tuyển Trung Quốc ở vòng sau:

“Điều đáng chú ý là với việc Đài Bắc Trung Hoa tham gia tranh hạng nhì bảng C, đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc ở bán kết trở thành sự lựa chọn của 4 đội. Nếu họ đứng thứ hai bảng B, họ sẽ gặp Hàn Quốc hoặc Úc. Nếu họ đứng đầu bảng B, nhiều khả năng họ sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa hoặc Việt Nam”.

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn tạm đứng đầu trong danh sách các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở lượt cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Nhật Bản còn Đài Bắc Trung Hoa gặp Ấn Độ (ngày 10/3).

Theo thể thức giải đấu, các đội nhất nhì mỗi bảng và 2 trong số 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết.