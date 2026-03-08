Kịch bản để tuyển Việt Nam tiến vào tứ kết châu Á, mở ra cơ hội dự World Cup

Hiện ở bảng C giải Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 3 với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại 0 sau 2 lượt trận, xếp dưới Nhật Bản (đội duy nhất chắc chắn đi tiếp với 6 điểm) và Đài Bắc Trung Hoa (3 điểm, hiệu số -1) trong khi Ấn Độ xếp cuối (0 điểm).

Asian Cup nữ 2026 gồm 12 đội chia làm ba bảng. Theo thể thức, các đội nhất nhì và 2 trong số 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Tiêu chí phân bậc lần lượt là điểm, hiệu số đối đầu, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng, đá luân lưu (nếu hai đội liên quan gặp nhau ở lượt cuối), điểm fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Ở bảng C, ngoài Nhật Bản đã chắc suất thì 3 đội còn lại đều còn nguyên cơ hội đi tiếp, cũng như khả năng bị loại. Bảng C sẽ phải tới kết quả 2 cặp đấu lượt cuối vào ngày 10/3 mới biết ai sẽ là đội bị loại. Vậy tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp trong trường hợp nào?

-Nếu thắng Nhật Bản: Tất nhiên tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp bất chấp kết quả ở cặp còn lại giữa Đài Bắc Trung Hoa gặp Ấn Độ. Tuy nhiên, đây là kịch bản khó xảy ra do chênh lệch lớn về trình độ giữa hai đội. Xác suất để tuyển Việt Nam thắng được Nhật Bản rõ ràng quá thấp.

-Nếu hoà Nhật Bản: Tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp do sở hữu 4 điểm, ít nhất là với suất cho đội xếp thứ ba (do hơn Philippines, Iran (A) và Uzbekistan, Bangladesh (B) chỉ có thể giành tối đa ba điểm). Tuy nhiên, trên lý thuyết, việc cầm hoà được Nhật Bản vẫn là rất khó với thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi đội bạn quá mạnh.

-Nếu thua Nhật Bản: Cơ hội đi tiếp vẫn còn với tuyển Việt Nam, song thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chờ kết quả ở cặp còn lại giữa Đài Bắc Trung Hoa gặp Ấn Độ.

Tuyển nữ Việt Nam còn cơ hội vào tứ kết giải châu Á.

Nếu Ấn Độ thắng, 3 đội đều có 3 điểm và phải xét hiệu số đối đầu giữa 3 đội này. Nếu Đài Bắc Trung Hoa thắng hoặc hòa hoặc thua Ấn Độ cách biệt hai bàn, tuyển Việt Nam chắc chắn đứng thứ ba. Muốn vào tứ kết, tuyển Việt Nam phải có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn đội đứng thứ ba ở bảng A và B.

Còn nếu Ấn Độ thắng cách biệt một bàn, ba đội có cùng hiệu số 0. Với tỷ số 1-0, Đài Bắc Trung Hoa xếp cuối do kém số bàn thắng (1 so với 2). Vị trí của Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục xét đến hiệu số đối đầu giữa hai đội. Khi ấy, Việt Nam sẽ đứng nhì bảng C nhờ thắng đối thủ 2-1.

Nếu tỷ số là 2-1 trở lên, Việt Nam sẽ xếp cuối và bị loại. Khi đó, Ấn Độ đứng nhì bảng nhờ ghi ba bàn trở lên. Việt Nam, Đài Loan có cùng hiệu số 0 và số bàn 2, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp cuối do thua đối thủ này.

Nếu Việt Nam thua Nhật Bản nhưng Ấn Độ thua Đài Bắc Trung Hoa, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đi tiếp.

Nếu vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ ba, Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng A, là Hàn Quốc hoặc Australia. Khi đó, cơ hội để Việt Nam thắng tứ kết không cao, nhưng đội tuyển sẽ được vào nhánh đấu dễ thở ở play-off, với các đối thủ có thể là Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh. Điều này cũng mở ra cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2027.



