Tuyển Việt Nam có thể bị xử thua Malaysia 0-3 nếu HLV Kim Sang-sik dùng cầu thủ nhập tịch cao 1m95

Cuối năm 2025, trung vệ gốc Brazil Gustavo Sant'Ana đã chính thức được trao quốc tịch Việt Nam với tên tiếng Việt là Đỗ Phi Long. Song song với việc nhập tịch, cầu thủ cao 1m95 được kỳ vọng sẽ trở thành sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh từ điều luật của FIFA. Cụ thể, quy định nhập tịch ghi rõ: “Cầu thủ đã sống ít nhất 5 năm liền kể từ khi đủ 18 tuổi trên lãnh thổ LĐBĐQG liên quan”.

Đỗ Phi Long đến Việt Nam thi đấu từ đầu năm 2019 khi gia nhập CLB Thể Công Viettel. Tổng thời gian anh gắn bó với Việt Nam tới nay đã nhiều hơn 5 năm. Dù vậy, giai đoạn thất nghiệp sau khi chia tay CLB Quảng Ninh cuối năm 2021, trung vệ cao 1m95 có về Brazil khoác áo CLB Anapolis. Tại đây, Đỗ Phi Long ra sân 4 trận tại giải vô địch bang Goias (Brazil).

Trung vệ Đỗ Phi Long đang khoác áo CLB Đà Nẵng

Đến ngày 21/7/2022, anh mới trở lại V.League với hợp đồng cùng CLB Thanh Hóa. Trong nửa cuối năm 2022, trung vệ sinh năm ra sân 14 trận ở các giải đấu cấp CLB tại Việt Nam. Kể từ đó tới nay, anh gắn bó với đấu trường V.League.

Quãng gián đoạn nói trên có thể là nguy cơ dành cho đội tuyển Việt Nam nếu HLV Kim Sang-sik sử dụng Đỗ Phi Long ngay trong loạt trận FIFA Days tháng 3 tới (gặp Bangladesh ngày 26/3 và gặp Malaysia ngày 31/3).

Nếu như FIFA xác định những tháng trở về Brazil đã khiến quãng thời gian sinh sống liên tục ở Việt Nam của Đỗ Phi Long bị gián đoạn, cầu thủ này sẽ không đáp ứng tiêu chí “sống 5 năm liên tục”. Cụ thể, quãng thời gian sẽ bị tính lại từ đầu với mốc bắt đầu là tháng 7/2022. Và như vậy, phải tới tháng 7/2027, Phi Long mới đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam.

Việc tính toán các mốc thời gian cần phải rất rõ ràng và cẩn thận. Trước đó vào năm 2024, HLV Kim Sang-sik cũng từng phải để chờ đến trận cuối vòng bảng AFF Cup 2024 mới có thể điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách thi đấu.

Nhiều vụ việc gần đây cho thấy FIFA hay LĐBĐ châu Á (AFC) không ngăn cản khi các đội bóng đăng ký cầu thủ thi đấu. Chỉ đến sau trận đấu, khi xuất hiện khiếu nại, việc cầu thủ có được đăng ký một cách hợp lệ hay không mới được xem xét kỹ lưỡng và có ủy ban tiến hành điều tra.

HLV Kim Sang-sik đang cần bổ sung trung vệ trong bối cảnh một số nhân tố chất lượng như Bùi Tiến Dũng, Hiểu Minh dính chấn thương.

Đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trong tổng cộng 5 trận đấu quốc tế trải dài suốt nửa năm mới bị FIFA chỉ ra sai sót và trừng phạt. Bóng đá Việt Nam mới đây cũng nếm “trái đắng”. CLB CAHN sử dụng 2 cầu thủ đang nhận án treo giò tại Cúp C2 châu Á và thắng 4-0 trước Tampines Rovers. Sau trận, AFC mới lật lại án treo giò và xử thua CLB CAHN 0-3.

Để tránh nguy cơ bị xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ chưa có giấy tờ hợp lệ, đội tuyển Việt Nam cần liên hệ trước với FIFA về trường hợp Đỗ Phi Long. Một văn bản chính thức từ cơ quan đầu não của bóng đá thế giới sẽ giúp HLV Kim Sang-sik chủ động hơn trong kế hoạch dành cho trung vệ cao 1m95.