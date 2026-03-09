Tuyển Việt Nam chốt lịch chạm trán đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc

Trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã chốt lịch thi đấu 3 trận giao hữu. Cụ thể, đội sẽ lần lượt gặp một CLB nữ Bắc Kinh vào ngày 10/3, CLB nữ Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) vào ngày 12/3 và CLB nữ Guangxi (Trung Quốc) vào ngày 14/3.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam hiện đang tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc). Theo ghi nhận từ Ban huấn luyện, điều kiện thời tiết tại Côn Minh hiện lạnh hơn so với Hà Nội, dao động khoảng 17–18°C. Tuy nhiên, các điều kiện sinh hoạt và tập luyện của đội đều thuận lợi, từ sân tập, khách sạn lưu trú cho tới chế độ ăn uống, tạo điều kiện tốt để các cầu thủ duy trì nhịp độ chuẩn bị cho giải đấu.

Dự kiến ngày 15/3 toàn đội sẽ trở về Việt Nam và chuyển địa điểm đóng quân tại TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự giải U20 nữ châu Á 2026. Trong hai tuần nước rút, dự kiến thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ có thêm 2 trận giao hữu chất lượng với đội U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24/3 và 27/3.

Ngày 29/3, U20 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Bangkok (Thái Lan) tham dự Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Tại giải đấu năm nay, U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U20 nữ Trung Quốc, chủ nhà Thái Lan và Bangladesh. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt gặp U20 nữ Trung Quốc vào ngày 1/4, Thái Lan vào ngày 4/4 và Bangladesh vào ngày 7/4.

Giải U20 nữ châu Á 2026 cũng đồng thời là vòng loại U20 World Cup nữ 2026. 4 đội tuyển lọt vào bán kết giành vé tham dự World Cup.