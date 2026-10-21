Tuyển Việt Nam chốt đội hình dự World Cup đặc biệt nhất lịch sử

Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào tranh tài ở World Cup.

Tối nay (21/10), đội tuyển U15 Việt Nam sẽ lên đường sang Azerbaijan tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 30/10. Đây là sân chơi quốc tế giàu ý nghĩa, tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn bị cho những mục tiêu phát triển trong tương lai.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U15 Việt Nam đã tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22/9, với quân số ban đầu 34 cầu thủ. Trong quá trình huấn luyện, Ban huấn luyện từng bước rà soát, đánh giá lực lượng, đồng thời điều chỉnh giáo án nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với thể thức thi đấu đặc thù của giải.

U15 Việt Nam chuẩn bị cho U15 World Cup

Trước ngày lên đường, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn 14 cầu thủ vào danh sách chính thức theo quy định của Điều lệ giải. Sở dĩ danh sách chỉ có 14 cái tên là bởi U15 World Cup 2026 thi đấu theo thể thức 8v8 thay vì 11 người như bóng đá thông thường. Với thể thức đặc biệt này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết đã phải có những giáo án riêng dành cho U15 Việt Nam.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là phiên bản đầu tiên của giải đấu do FIFA tổ chức, hướng tới mục tiêu phát hiện và phát triển tài năng trẻ theo thông điệp “Give Every Talent a Chance” – tạo cơ hội cho mọi tài năng. Giải đấu áp dụng mô hình Festival, trong đó các đội tiếp tục thi đấu qua các giai đoạn, không bị loại sớm, qua đó tạo điều kiện để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và giao lưu với bạn bè quốc tế.

Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Hành trình tại Azerbaijan sẽ là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam thử sức trong môi trường thi đấu quốc tế, hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh, hướng tới những bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển sự nghiệp.