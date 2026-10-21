Thắng thuyết phục đối thủ Hàn Quốc, đội bóng Việt Nam vô địch giải quốc tế

Đội bóng Việt Nam vô địch giải đấu với thành tích toàn thắng.

Tại trận chung kết giải bóng đá trẻ quốc tế Cúp Trường An 2026 (tổ chức tại Trung Quốc), U14 PVF - đại diện của Việt Nam - chạm trán đối thủ đến từ Hàn Quốc U14 Seoul FC.

Từng gặp nhau tại vòng bảng, vì thế 2 đội nhập cuộc với tốc độ nhanh mà không cần nhiều thời gian để thăm dò đối phương. Nhịp độ được đẩy lên cao, U14 Seoul FC với thể hình vượt trội tạo ra sức ép không nhỏ lên phần sân U14 PVF. Nhưng trong tình thế khó khăn, đại diện Việt Nam lại tìm được bàn thắng nhờ pha phản công mẫu mực.

Phút 15, Võ Minh Khang có bóng ở giữa sân rồi tung đường chuyền xuống cánh phải cho Trần Mạnh Duy. Mạnh Duy tăng tốc đón bóng rồi căng ngang vào vòng cấm địa. Thái Trung Hạo có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới, mở tỉ số 1-0 cho U14 PVF.

Những phút tiếp theo, U14 Seoul FC càng gia tăng nhịp độ tấn công. Nhưng khi mà những đợt lên bóng không mang tới hiệu quả, đội bóng Hàn Quốc lại phải trả giá bởi sai lầm hàng thủ. Phút 58, hậu vệ và thủ môn U14 Seoul FC phối hợp không tốt để Nguyễn Bá Hải An cướp bóng ngay trước vòng cấm địa. Bóng được chuyền nhanh cho Mạnh Duy và cầu thủ này dễ dàng lập công nâng tỉ số lên 2-0.

U14 PVF đánh bại U14 Seoul FC

Khoảng thời gian còn lại, U14 Seoul FC dù rất cố gắng nhưng không thể tìm nổi dù chỉ là 1 bàn danh dự. 2-0 nghiêng về U14 PVF là kết quả cuối cùng. Đội bóng đến từ Việt Nam giành chức vô địch Cúp Trường An 2026 một cách đầy xứng đáng với thành tích toàn thắng cả 5 trận.