Tuyển Việt Nam chốt danh sách dự Asian Cup, quyết đấu tuyển Thái Lan và 2 cường địch Tây Á

Ngày 23/1, HLV trưởng Diego Giustozzi đã chính thức công bố danh sách 14 cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026. Theo đó, 5 cầu thủ không có tên trong danh sách cuối cùng gồm thủ môn Lưu Thanh Bảo, các ala Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Hoàng Quân, An Lâm Tới và Ngô Ngọc Sơn.

Nhìn vào danh sách có thể dễ dàng nhận thấy 14 cầu thủ được lựa chọn đều là những gương mặt xuất sắc và giàu kinh nghiệm trận mạc nhất của futsal Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là yếu tố cần thiết để đội tuyển có thể cạnh tranh ở môi trường thi đấu ở đẳng cấp cao của VCK futsal châu Á 2026, nơi quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục.

Trước đó, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân và tập luyện từ ngày 2/1/2026 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Trong khuôn khổ kế hoạch do LĐBĐVN sắp xếp, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã có hai trận giao hữu nội bộ với đội tuyển futsal Afghanistan, lần lượt diễn ra vào các ngày 19/1 và 21/1/2026 tại TP.HCM. Đây được xem là những “bài test” quan trọng, giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và kiểm nghiệm các phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Đánh giá về giai đoạn tập huấn vừa qua cũng như hai trận đấu với Afghanistan, HLV Diego Giustozzi cho biết, khi đối đầu với các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia hay Myanmar, trình độ thể chất và kỹ thuật phần nào tương đồng. Tuy nhiên, khi chạm trán các đối thủ khác ở châu Á với nền tảng thể lực và chất lượng chơi bóng cao hơn, đội tuyển futsal Việt Nam cần phải nâng tầm để có thể cạnh tranh hiệu quả.

Hai trận đấu với đội tuyển Afghanistan – một đội bóng đẳng cấp World Cup – đã giúp Ban huấn luyện có thêm những dữ liệu quan trọng, qua đó định hướng rõ hơn cho quá trình chuẩn bị chuyên môn trước thềm giải đấu.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng mai (24/1) để tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026. Tại giải đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ được đánh giá rất mạnh gồm đương kim Á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Tại đấu trường futsal châu Á, đội tuyển futsal Việt Nam từng tạo tiếng vang lớn khi lọt vào bán kết năm 2016, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự FIFA Futsal World Cup. Với vị thế hiện tại cùng làn gió mới đến từ các nhân tố trẻ xuất sắc trong những năm gần đây, thầy trò HLV Diego Giustozzi tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tạo thêm dấu ấn mới tại sân chơi futsal châu lục.