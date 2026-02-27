Tuyển Việt Nam chốt danh sách dự Asian Cup: Không có cầu thủ Việt kiều

Sau buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Australia dự Asian Cup nữ 2027, đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách đăng ký 26 cầu thủ. Danh sách lần này không có nhiều điểm khác biệt so với đội hình tuyển Việt Nam từng giành HCB tại SEA Games 33.

Đáng chú ý, HLV Mai Đức Chung không điền tên cầu thủ Việt kiều nào. Thời gian qua, có một số cầu thủ Việt kiều được tạo điều kiện khi về Việt Nam tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, họ đã không thể góp mặt trong đội hình tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup nữ 2027.

Chia sẻ trong buổi tập, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng về quá trình chuẩn bị cũng như tinh thần quyết tâm của toàn đội:

“Chúng tôi rất vui mừng vì kế hoạch tập luyện đều được thực hiện tốt. Kết quả này là sự nỗ lực của cả ban huấn luyện và các vận động viên trong suốt thời gian qua. Không có gì vui hơn khi các vận động viên trở lại phong độ. Hiện tại, đội tuyển có thể nói là đã chuẩn bị 100% cho giải đấu”.

Dù vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận tuyển Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định về lực lượng và điều kiện: “Chúng ta luôn mong muốn nhiều hơn, nhưng trong khả năng của mình, ban huấn luyện và các cầu thủ đã làm hết sức để có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Đánh giá về môi trường cạnh tranh tại châu Á, HLV Mai Đức Chung cho biết các đội như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vẫn thuộc nhóm hàng đầu. Việc được tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vừa qua giúp đội tuyển có thêm những bài kiểm tra chất lượng, đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và trình độ cao hơn.

Tại vòng bảng, ông Mai Đức Chung nhận định đội tuyển nữ Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất, trong khi các trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ sẽ mang tính cạnh tranh trực tiếp. Ban huấn luyện đã xây dựng phương án chiến thuật riêng cho từng đối thủ, với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở từng trận.

HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu giành vé dự World Cup nữ cho đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội đi tiếp được chia đều cho các đội, nhưng tập thể nào nỗ lực hơn và có thêm yếu tố thuận lợi sẽ giành lợi thế. Ông đánh giá cao tinh thần cống hiến của các cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết với khát vọng tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn, trong đó có cơ hội góp mặt tại đấu trường World Cup.

Khép lại buổi chia sẻ, HLV Mai Đức Chung gửi lời kêu gọi sự đồng hành của người hâm mộ: “Tôi mong toàn đội luôn mạnh khỏe, không ai gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu. Rất mong người hâm mộ trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Với quyết tâm cao và nguồn động viên từ khán giả trên mọi miền Tổ quốc, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C Asian Cup nữ 2026 và sẽ lần lượt gặp tuyển Ấn Độ (ngày 4/3), Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa (ngày 7/3) và tuyển Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. 6 đội đạt thành tích cao nhất giải giành vé đến với World Cup.