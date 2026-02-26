Thua ê chề 0-8, tuyển Malaysia bị loại sớm tại giải Đông Nam Á

Với chiến thắng trước Indonesia, đội tuyển futsal nữ Thái Lan đã chắc chắn giành vé vào bán kết giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026. Voi chiến chỉ cần ít nhất 1 điểm trước Malaysia ở lượt trận cuối cùng để đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng. Ở chiều ngược lại, tuyển Malaysia có thể đi tiếp nếu có điểm hoặc thua với cách biệt ít hơn 3 bàn trước Thái Lan.

Tuy nhiên, tuyển Thái Lan đã khiến những tính toán của Malaysia sớm tan vỡ. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước. Với thế trận tấn công như vũ bão, tuyển Thái Lan khép lại hiệp một với tỉ số 3-0.

Tuyển Thái Lan (áo trắng) hoàn toàn vượt trội so với Malaysia

Sang hiệp hai, mọi chuyện càng tệ hơn với tuyển Malaysia. Họ gần như không thể lên bóng và chỉ có thể căng mình trước những đợt hãm thành của tuyển Thái Lan. Voi chiến ghi thêm 5 bàn thắng nữa và kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 8-0.

Xếp hạng chung cuộc bảng A giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026

Chiến thắng này giúp tuyển Thái Lan vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Họ sẽ gặp tuyển Việt Nam tại vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó, tuyển Malaysia bị loại cay đắng khi bằng điểm nhưng thua kém về hiệu số so với Indonesia. Cặp bán kết còn lại, Indonesia sẽ chạm trán Australia.

Lịch thi đấu bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026

Ngày 28/2 15h00 Australia vs Indonesia

Ngày 28/2 18h30 Thái Lan vs Việt Nam