Tiền đạo Đình Bắc bị phạt 1000 USD

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố án phạt dành cho Đình Bắc và đội tuyển U23 Việt Nam sau những vi phạm tại SEA Games 33 cũng như giải U23 châu Á 2026.

Cụ thể, với tấm thẻ đỏ trong trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị treo giò 2 trận đồng thời bị phạt tiền 1000 USD (khoảng 26 triệu đồng).

Đình Bắc nhận án phạt vì tấm thẻ đỏ

Do Đình Bắc đã quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á tiếp theo, án treo giò nào cũng sẽ được chuyển tiếp sang cấp độ đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Như vậy, Vua phá lưới U23 châu Á 2026 sẽ vắng mặt 2 trận đấu thuộc các giải chính thức của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới (dự kiến là trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 và trận khai mạc AFF Cup 2026).

Trong khi đó, U23 Việt Nam bị phạt 1500 USD (khoảng 39 triệu đồng) do những hành vi trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với U23 Thái Lan.