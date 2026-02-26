Chuyên gia Malaysia nói sự thật về tòa án quốc tế, vụ “nhập tịch lậu” cầu thủ lại có biến?

Theo lịch trình, ngày 26/2 là thời điểm diễn ra phiên điều trần về vụ việc “nhập tịch lậu” 7 cầu thủ: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Các bên liên quan bao gồm LĐBĐ Malaysia, 7 cầu thủ nhập tịch và FIFA sẽ trình bày lập luận cũng như bằng chứng trước Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

LĐBĐ Malaysia vẫn đang nỗ lực kháng cáo

Truyền thông quốc tế kỳ vọng phiên điều trần sẽ sớm mang tới kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, luật sư người Malaysia Hairul Vaiyron Othman đánh giá vụ việc có thể chưa ngã ngũ do quy trình làm việc của CAS:

“Quy trình xử lý tại CAS không chỉ phụ thuộc vào các tình tiết của vụ việc mà còn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan. Tất cả những điều này sẽ là yếu tố chính quyết định xem đơn kháng cáo có được chấp nhận hay không. Bên cạnh đó, còn có nhiều yếu tố khác mà hội đồng sẽ xem xét.

Nếu hội đồng CAS đồng ý chỉ tập trung vào việc giảm án, thì phía FIFA cũng như LĐBĐ Malaysia hay các cầu thủ nhập tịch cũng phải đồng ý. Đó là một trong những khả năng có thể xảy ra. Điều này không chỉ phụ thuộc vào bằng chứng mà còn phụ thuộc vào chiến lược đàm phán mà các bên lựa chọn. Chưa thể biết được liệu sẽ có phán quyết đồng thuận hay không”.

Ông Hairul Vaiyron Othman cũng đánh giá LĐBĐ Malaysia vẫn có khả năng lật ngược tình thế: “CAS là một hình thức trọng tài, vì vậy nó không chỉ là một phiên điều trần chính thức mà còn là một cuộc đàm phán. Cơ hội vẫn còn đó và điều này sẽ quyết định liệu bản án sẽ được giảm nhẹ hay giữ nguyên”.

Nếu LĐBĐ Malaysia kháng án không thành công, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận đấu gặp Việt Nam và Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, 7 cầu thủ nhập tịch nói trên sẽ phải tiếp tục chấp hành án phạt treo giò thời hạn 1 năm.