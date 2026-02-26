Thầy của Nguyễn Xuân Son bất ngờ mất chức

Fanpage chính thức của CLB Nam Định thông báo đội bóng đã kết thúc sớm hợp đồng với HLV Mauro Jeronimo. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được bổ nhiệm vào tháng 11/2025 với tham vọng trên nhiều đấu trường nhưng cuối cùng đã phải rời đi chỉ sau hơn 3 tháng nắm quyền.

HLV Mauro Jeronimo chia tay CLB Nam Định

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauro Jeronimo, CLB Nam Định lọt vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với phong độ ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường lại dừng bước ngay ở vòng bảng Cúp C2 châu Á đồng thời tụt xuống nhóm cuối bảng V.League. Hiện tại, CLB Nam Định chỉ còn hơn vị trí thứ 11 (vị trí phải đá trận play-off) đúng 1 điểm.

Mùa giải 2025/26, đội bóng thành Nam đầu tư mạnh mẽ và góp mặt tại 5 đấu trường. Tính đến thời điểm tháng 2/2026, ngoài V.League họ vẫn còn cơ hội ở 2 giải đấu là Cúp Quốc gia (gặp Đà Nẵng tại tứ kết) và Cúp C1 Đông Nam Á (gặp Selangor tại bán kết). CLB Nam Định sẽ phải sớm lấy lại phong độ nếu muốn không rơi vào cảnh trắng tay.